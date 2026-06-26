Ahoi: Diese "Let's Dance"-Stars stechen 2027 in See

Auch wenn die 19. Staffel von Let's Dance bereits Geschichte ist, müssen Fans nicht lange auf den nächsten Hochkaräter warten. Im Januar 2027 verwandelt sich das Kreuzfahrtschiff AIDAcosma für eine ganze Woche in ein schwimmendes Tanz- und Unterhaltungsevent der Extraklasse. Unter dem Motto "AIDA tanzt" erwartet die Passagiere vom 16. bis 23. Januar ein abwechslungsreiches Programm, das Tanzbegeisterte aller Niveaustufen anspricht. Das berichtet unter anderem Tag24. Ob Anfänger oder fortgeschrittene Hobbypaare – wer schon immer wissen wollte, wie sich Tango, Foxtrott oder Cha-Cha-Cha anfühlen, bekommt hier die Gelegenheit, es direkt von den Besten zu lernen.

Als bekanntester Gast sticht "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) hervor. Dazu gesellt sich Entertainer Ross Antony (51), der in der gerade abgelaufenen Staffel mit seiner charmanten Art das Publikum für sich einnahm und als Vierter ins Ziel kam. Ebenfalls dabei: Joel Mattli (32), der in der aktuellen Staffel gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev (35) den dritten Platz ergatterte. Neben diesen Aushängeschildern reisen zahlreiche Profitänzerinnen und -tänzer mit: Dancing Star Evgeny Vinokurov (35), Ekaterina Leonova (39), Mariia Maksina (28), die Paare Patricija (31) und Alexandru Ionel (31) sowie Renata und Valentin Lusin (39), außerdem Anastasia und Sergiu Maruster, Nina Bezzubova und Paul Lorenz (39). Eine besondere Fußnote: Nina war nie offiziell Teil der RTL-Show, ist aber als Ehefrau von Evgeny Vinokurov und ausgebildete Tänzerin eine selbstverständliche Ergänzung des Ensembles.

Die einwöchige Themenreise startet laut der Reederei in Las Palmas auf Gran Canaria und führt weiter nach Funchal auf Madeira sowie zu mehreren Kanarischen Inseln, darunter Teneriffa, Fuerteventura und Lanzarote, bevor die AIDAcosma nach Gran Canaria zurückkehrt. Für die Stars wird der Tanztrip damit zur perfekten Mischung aus Arbeit und Erholung. Zwischen Workshops, Shows und Abendveranstaltungen bleibt genügend Zeit, um an Deck zu entspannen, die Sonne zu genießen oder bei einem Drink den Blick über den Ozean schweifen zu lassen. Viele der Profis kennen sich seit Jahren aus den gemeinsamen TV-Staffeln und Tourneen, haben zusammen gefeiert, gelacht und auch so manche Nervenschlacht im Training überstanden.

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RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony, "Let's Dance"-Improtanz

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Simon Pfaff / ActionPress Joachim Llambi am Set von "Let's Dance"

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Getty Images Renata und Valentin Lusin, Juli 2025