Online: Joachim Llambis Tochter Helena teilt private Momente

Helena Llambi, die Tochter von Let's Dance-Juror Joachim Llambi (62), hat ihr Instagram-Profil für die Öffentlichkeit geöffnet und gewährt damit erstmals seltene Einblicke in ihr Privatleben. Die 20-Jährige, die bislang stets mit einem privaten Account im Verborgenen blieb, überraschte ihre Follower jüngst mit einer ganzen Reihe persönlicher Schnappschüsse. Zu sehen ist sie etwa in einem eleganten weißen Maxikleid mit tief ausgeschnittenem Rücken auf offener Straße – das offene glatte Haar unterstreicht den minimalistischen Look. Dazu schreibt sie schlicht: "Sommer in Spanien."

Die Aufnahmen zeigen Helena offenbar auf Mallorca: Ein Bild mit dem türkisfarbenen Strand, ein anderes mit Blick auf die beeindruckende Kathedrale von Palma zeugen von einem sonnigen Urlaub. Auch fröhliche Momente mit Freundinnen vor einem großen Spiegel hat sie festgehalten – auf einem Selfie trägt sie ein bauchfreies weißes Fußballtrikot kombiniert mit einem Rüschen-Minirock. Die Ähnlichkeit zur Mutter Ilona Llambi ist auf den Fotos deutlich erkennbar.

Während Helena bisher vor allem hinter den Kulissen blieb, wagt sie sich zunehmend in die Öffentlichkeit. Die junge Frau studiert Medien und Kommunikation und hat auch erste Schritte ins Showgeschäft unternommen. Vor zwei Jahren moderierte sie gemeinsam mit ihrem Vater eine Gala – laut Joachim kein Zufall. Gegenüber Bild erklärte er damals: "Das war jetzt ein erster Schritt in Richtung Öffentlichkeit." Es würden noch weitere folgen, so der stolze Vater. Zuletzt traten die beiden gemeinsam in der ARD-Quizshow "Quizduell Olymp" auf. Joachim ist übrigens nicht nur Helenas Vater – seine Frau Ilona brachte aus einer früheren Beziehung Tochter Katharina Schneider mit in die Familie.

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Instagram / helena.llambi Helena Llambi, Tochter von Juror Joachim Llambi

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Getty Images Tochter Helena und Joachim Llambi bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf

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Getty Images Joachim und Ilona Llambi im März 2008 in Baden-Baden