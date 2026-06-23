"Let's Dance"-Stars Joel Mattli und Malika genießen Urlaub

Gemeinsamer Urlaub auf Fuerteventura: Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) befeuern mit einem Inseltrip die Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen den beiden. Der Sportler meldete sich jüngst in seiner Instagram-Story vom Strand und schwärmte: "So Leute, ein bisschen Tapetenwechsel. Schaut mal, wie schön hier Fuerteventura ist." Oben ohne schlendert er am türkisblauen Wasser entlang – und dann schwenkt er plötzlich die Kamera. Profitänzerin Malika lächelt direkt in die Linse. "Was machst denn du hier?", fragt Joel gespielt überrascht, während er sich ein Lachen kaum verkneifen kann.

Kurz darauf löste Malika das vermeintliche Geheimnis selbst auf. Unter einem Video, das die beiden bei einem Cha-Cha-Cha-Kurs zeigt, schrieb sie: "Fleißig in der Sonne. Natürlich wird wieder getanzt. Und als Überraschung Team Joelika am Start." Offenbar geben die ehemaligen Let's Dance-Finalisten gemeinsam einen Tanzkurs auf den Kanaren. Auch Tänzerin Mariia Maksina (28) ist laut einem weiteren Video in demselben Resort zu Gast. Die Fans feiern das Wiedersehen im Netz und spekulieren fleißig, ob hinter dem Trip mehr steckt als nur berufliche Zusammenarbeit.

Bereits während der Sendung hatten die Zuschauer und sogar die Juroren immer wieder auf eine besondere Chemie zwischen Joel und Malika hingewiesen. Juror Joachim Llambi (61) wollte gar den Amor spielen und lobte das Duo als besonders hübsches Tanzpaar. Auch ihr gemeinsamer Wiener Walzer sorgte damals für große Begeisterung. Nach dem Finale gestand Joel auf Social Media offen, wie sehr er seine Tanzpartnerin bereits vermisse. "Vermisse sie jetzt schon", schrieb der Ninja Warrior Germany-Star. Mit dem Fuerteventura-Trip hat die Sehnsucht nun zumindest eine Pause.

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Instagram / joelmattli Joel Mattli, Juni 2026

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Instagram / joelmattli Malika Dzumaev, Juni 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli im "Let's Dance"-Finale 2026