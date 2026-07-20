Tänzerin Ekaterina Leonova sorgt im Pool für Bond-Girl-Vibes

Ekaterina Leonova (39) sorgt mit einem heißen Auftritt für Staunen bei ihren Fans. Die Let's Dance-Bekanntheit setzte sich im Pool gekonnt in Szene und lieferte dabei Bilder, die unweigerlich an einen klassischen James Bond-Moment erinnern: Lasziv, elegant und mit beeindruckender Körperkontrolle taucht sie aus dem Wasser auf – ein Auftritt, der beinahe wie eine Filmszene wirkt. Doch hinter der scheinbaren Leichtigkeit steckt jede Menge Arbeit. Der perfekte Shot entstand nicht auf Anhieb, wie die Profitänzerin in der Instagram-Bildunterschrift verrät.

"Für diese paar Sekunden habe ich gefühlt mehr Takes gebraucht als ein ganzer Actionfilm", witzelt sie. Genau hier zeigt sich Ekaterinas Stärke als Profitänzerin: Ihr Gespür für Bewegung, ihre Körperbeherrschung und ihr Talent für Inszenierung machen auch abseits des Tanzparketts jeden Auftritt zu einem kleinen Spektakel. Viele Fans erinnert der Auftritt an die legendäre 007-Szene mit Ursula Andress (90) in "James Bond jagt Dr. No." aus dem Jahr 1962, die später auch Halle Berry (59) in "Stirb an einem anderen Tag" aufgriff.

Ekaterina zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern von "Let's Dance". Abseits des Tanzparketts hält die Profitänzerin ihre Fans regelmäßig über die sozialen Medien auf dem Laufenden und gewährt dabei auch persönliche Einblicke. In einer Instagram-Fragerunde sprach die 39-Jährige offen über ihre früheren Tanzpartner aus der Show – und verriet, dass sie den Kontakt zu einem von ihnen inzwischen vollständig abgebrochen hat. Den Namen des betreffenden Promis nannte sie jedoch bewusst nicht.

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juli 2026

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Imago Ursula Andress als Honey Ryder und Sean Connery als James Bond in "Dr. No" (1962)

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Imago Ekaterina Leonova im Viertelfinale von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 15.05.2026