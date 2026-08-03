Dieses Familiengeschenk brachte Renata Lusin plötzlich Glück

Elegant, stilvoll und mit dem perfekten Accessoire auf dem Kopf: Renata Lusin (39) war am 3. August beim Henkel-Preis der Diana in Düsseldorf zu Gast. Auf dem bekannten Galopprennen ließ sich die Profitänzerin von Düsseldorf Galopp einladen – und genoss den Ausflug offenbar in vollen Zügen. Auf Instagram teilte sie Eindrücke des Tages und berichtete, wie ein besonderer Moment den Abend krönte: Ganz spontan nahm sie an einem Hutwettbewerb teil und holte dort den zweiten Platz.

Für die Silbermedaille verantwortlich war dabei ein ganz besonderes Stück Kopfbedeckung. Wie Renata in ihrem Post verriet, handelt es sich bei dem Hut um ein Geschenk ihrer "lieben" Tante Flurata Girova – und ihre Mutter brachte das gute Stück eigens im Handgepäck nach Deutschland. "Er hat Glück gebracht", schrieb die Tänzerin, die im Frühjahr dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden ist, augenzwinkernd dazu und richtete liebevolle Worte an die Schenkerin: "Liebe und vermisse dich..." Ihr Beitrag sammelte innerhalb kürzester Zeit zahlreiche positive Reaktionen und Kommentare ihrer Follower zu ihrem sommerlich schicken Outfit.

Renata ist bereits seit 2018 festes Mitglied des Profi-Ensembles bei der RTL-Tanzshow Let's Dance. Neben dem Parkett ist sie regelmäßig in den sozialen Medien aktiv und gibt ihren Fans Einblicke in ihren Alltag – sei es bei besonderen Events, auf Reisen oder bei persönlichen Momenten. Das Pferderennen in Düsseldorf scheint dabei ein fester Termin in ihrem Kalender zu sein, denn in ihrem Post schrieb sie ganz vertraut: "Alle Jahre wieder." Privat ist die Mutter zweier Kinder seit 2003 mit Valentin Lusin (39) liiert, der ebenfalls in der Show tanzt. Die beiden gehen durch dick und dünn und lassen die Öffentlichkeit auch an schmerzhaften Erfahrungen wie Fehlgeburten teilhaben.

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Instagram / renata_lusin Tänzerin Renata Lusin posiert beim Henkel Preis der Diana, August 2026.

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Getty Images "Let's Dance"-Stars Valentin und Renata Lusin

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026