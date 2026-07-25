Mit "Let's Dance"-Malika: Diesen Wunsch hegt Joel Mattli

Der Drittplatzierte der aktuellen Let's Dance-Staffel Joel Mattli (32) und seine Profi-Partnerin Malika Dzumaev (35) sind auch nach dem Ende der Show zwar kein Liebespaar, doch ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Tanzen begeistert nach wie vor Tausende Fans. Regelmäßig posten die beiden auf Instagram sogenannte Freitags-Tänze – und der jüngste Clip sorgte für besonders viel Aufsehen. Darin tanzen Joel und Malika eng umschlungen auf einer Terrasse, im Hintergrund flackerndes Kerzenlicht. "Zeit für Tango von Joelika!", schrieb Malika dazu. Und der Schweizer Sportler nutzte die Gelegenheit für ein Geständnis in den Kommentaren.

In einem Kommentar unter dem Video verriet der Ninja Warrior Germany-Star seinen Wunsch: "Wie gerne hätte ich nen Tango Argentino in der Show getanzt." Der Tango Argentino gilt als einer der leidenschaftlichsten und sinnlichsten Tänze überhaupt – und genau das spüren offenbar auch die Fans. "Kann nicht genug davon bekommen", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte begeistert: "Was für eine fantastische Atmosphäre. Das ist schon Emotion und pure Magie!!! Ich wollte, dass der Tango nicht mehr aufhört..." Viele Follower teilten außerdem Joels Bedauern: "So wunderschön. Liebe es einfach, euch zwei zusammen tanzen zu sehen. Genau so einen Tango hätten wir alle uns und euch so sehr bei 'Let's Dance' gewünscht." Immerhin: Die Hoffnung der Fans, die beiden doch noch mit diesem Tanz auf einer großen Bühne zu erleben, ist noch nicht erloschen – denn die "Let's Dance"-Live-Tour könnte genau diese Chance bieten.

Dass Joel und Malika eine besondere Verbindung haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Während der vergangenen Staffel von "Let's Dance" schienen die beiden Woche für Woche enger zusammenzuwachsen, was immer wieder Spekulationen über eine mögliche Romanze entfachte. Joel selbst hat jedoch inzwischen klargemacht, dass zwischen ihm und der Profitänzerin nichts Romantisches läuft. Die beiden verbinde schlicht eine gute Harmonie und echte Freundschaft, die sie sichtlich genießen.

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli im "Let's Dance"-Finale 2026

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Instagram / joelmattli Joel Mattli und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Stars

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