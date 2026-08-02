"Let's Dance"-Kandidatin? Barbara Schöneberger äußert sich

Könnte Barbara Schöneberger (52) schon bald über das RTL-Parkett schweben? In einer Instagram-Fragerunde mit ihren Fans äußerte sich die beliebte Moderatorin auffällig offen zu diesem Thema und ließ dabei tief blicken. Ein Follower wollte direkt wissen, wann sie sich denn endlich für Let's Dance entscheide. Barbara reagierte prompt und verriet dabei sogar, dass es bereits Kontakt zu einem prominenten Profitänzer gibt. "Ja, das ist eine gute Frage! Der Massimo Sinató, mit dem ich ja in engem Kontakt stehe, der hat zu mir gesagt, er würde mir einen super Deal aushandeln", erklärte sie. Diese Aussage befeuerte die Spekulationen um eine mögliche Teilnahme an der Jubiläumsstaffel der Show zusätzlich, die im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert.

Ganz so einfach ist die Sache für Barbara allerdings nicht. Direkt im Anschluss bremste sie die Euphorie wieder ein: "Jetzt kommt das Problem", erklärte sie. Ein "Let's Dance"-Abenteuer scheitere aktuell an ihrem prall gefüllten Terminkalender. "Du musst dir praktisch drei, vier oder fünf Monate freinehmen, weil du ja nicht weißt, wie weit du kommst", so Barbara. Das sei für sie mit ihren zahlreichen TV-Shows, Preisverleihungen und Live-Events derzeit schlicht nicht unter einen Hut zu bringen. Nach ihrer Sommerpause will sie beruflich ohnehin wieder Gas geben – schon im September steht sie für den Deutschen Fernsehpreis vor der Kamera. Komplett vom Tisch ist das Thema Tanzen für Barbara aber keineswegs. Ganz im Gegenteil: Sie deutete an, dass eine Teilnahme durchaus irgendwann realistisch werden könnte, sobald sich ihr Terminplan etwas lichtet. "Aber Freunde, das ist ja absehbar, weil ja, ich glaube, irgendwann wird's natürlich mal dem Ende zugehen irgendwann mit Sicherheit", so die TV-Bekanntheit.

Barbara hat bereits eine klare Vorstellung, mit wem sie das Tanzparkett betreten möchte. Denn ihre Wahl fiele ganz klar auf Massimo, da dieser ihrer Meinung nach ihr volles Potenzial herauskitzeln könnte. Auf die Frage nach ihrem tänzerischen Talent zeigte sich Barbara zudem selbstbewusst: "Ich kann sehr gut tanzen", stellte sie klar, auch wenn sie dies bislang öffentlich nie unter Beweis gestellt habe. Privat zeigt sich Barbara ihren Fans auf Social Media ohnehin gerne mit Humor und Selbstironie – nun versprach sie auf Instagram augenzwinkernd sogar "noch mehr sexy Content". Ob ihre Follower sie irgendwann tatsächlich im Glitzer-Outfit auf dem "Let's Dance"-Parkett erleben, bleibt zwar offen, doch fest steht: Die 52-Jährige sorgt schon jetzt dafür, dass es ihren Fans weder im Fernsehen noch online an Unterhaltung mangelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid in Berlin-Adlershof

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi bei der "Let's Dance"-Profichallenge 2026

Anzeige Anzeige

Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg