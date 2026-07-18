"Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov ist nach Trennung vergeben

Bei der glanzvollen Premiere der Operettenproduktion "Ein Käfig voller Narren" in Mörbisch sorgt Let's Dance-Profi Vadim Garbuzov (39) für einen ganz besonderen Hingucker: Der Tänzer erscheint verliebt lächelnd an der Seite seiner neuen Partnerin Saphira Wermann und macht damit seine frische Beziehung offiziell. Wie Vadim im Gespräch mit dem Kurier erzählt, sind die beiden seit rund zwei Monaten ein Paar. Wo sich der TV-Liebling und seine neue Freundin kennengelernt haben, möchten sie allerdings noch für sich behalten – dieses Detail bleibt vorerst ihr gemeinsames Geheimnis. Ganz verstecken will Vadim an diesem Abend aber etwas anderes nicht: seine deutlich vollere Haarpracht, die er stolz präsentiert.

Details dazu verrät er in einem Interview mit "Haar statt Glatze", das auf Instagram abrufbar ist. Der Tänzer hat sich für eine Haartransplantation entschieden. In dem Clip erklärt Vadim mit einem Schmunzeln: "Ich erhoffe mir von der Behandlung, dass ich besser aussehen werde." Er ergänzt während des Gesprächs außerdem: "Dass ich mehr Flexibilität habe, dass mein Haaransatz tiefer wird, dass hier alles ein bisschen voller wird." Er wolle sich und seine Haarpracht nicht mehr verstecken müssen und freut sich über ein neues Lebensgefühl.

Dass Vadim bereit für eine neue Liebe ist, machte er schon Anfang des Jahres deutlich. Damals sagte er in einem Bunte-Interview auf Madeira ganz direkt: "Ich bin offen für Anfragen." Er legte sogar nach: Er freue sich über Nachrichten, egal ob über Dating-Apps oder Instagram. Zu dem Zeitpunkt war Vadim nach eigener Aussage erst "seit Kurzem" wieder Single geworden. Er erklärte auch, warum das Liebesleben bei ihm nicht immer leicht ist: Sein Kalender ist oft voll mit "Let's Dance", Tour und Reisen. Nun scheint der 39-Jährige aber einen Weg gefunden zu haben, seine Beziehung und seinen Terminplan unter einen Hut zu bekommen.

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Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov, Tänzer

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Imago Vadim Garbuzov bei der 18. Staffel von "Let’s Dance" im Coloneum in Köln, 25.04.2025

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Instagram / missnickylopez "Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov mit seiner damaligen Freundin, Tänzerin Nicole Ettlinger, Februar 2021.