Amanda Bynes meldet sich mit rätselhaftem Fashion-Comeback

Nach Jahren Abstand vom Showgeschäft meldet sich Amanda Bynes (40) auf ungewöhnliche Weise zurück: Die 40-jährige Schauspielerin hat auf Instagram eine eigene Modelinie angekündigt – und das auf denkbar mysteriöse Art. In einer Reihe von Instagram-Stories, die nicht mehr abrufbar sind, postete sie rätselhafte Bilder, die ihre Follower sofort in Aufruhr versetzten: eine glitzernde hellrosa Handtasche, gemütliche Lounge-Pants mit dem Schriftzug "New $peed" und ein Spiegelselfie, auf dem ihr Gesicht bewusst aus dem Bild geschnitten war. Der letzte Slide verlinkte laut OK! direkt auf eine Website mit dem Namen "New York $peed" – offenbar eine Anspielung auf ihre New Yorker Wurzeln.

Die Fans erkannten den Modefachwurf allerdings sofort und stürmten die Seite. Das Sortiment der Linie umfasst neben der Handtasche und der Loungewear auch Beanies mit einem besonderen Twist: Wer eine bestellt, lässt Amanda Bynes höchstpersönlich die Farbe aussuchen – "u buy i (Bynes) choose ur colorway", heißt es dazu. Die Preise liegen bei etwa 104 Euro pro Stück, wobei die sogenannte "prince$$ bag" das teuerste Stück der Kollektion ist. Den Launch begleitete Amanda außerdem mit offenen Worten über ihre Abnehmreise: Sie habe mit dem GLP-1-Medikament Ozempic rund 13 Kilogramm verloren und sei dabei auf 69 Kilogramm gekommen. Ihr Ziel sei es, 59 Kilogramm zu erreichen.

Die Schauspielerin sprach in diesem Zusammenhang auch über psychische Tiefs, die sie in der Vergangenheit durchlebt hatte und die dazu geführt hatten, dass sie fast zehn Kilogramm zugenommen hatte. Für Amanda Bynes, die durch Serien wie "The Amanda Show" und Filme wie "She's the Man" bekannt wurde, ist die Modelinie ein weiterer Schritt in einem persönlichen Neustart. Bei öffentlichen Auftritten in Los Angeles zeigte sich die Schauspielerin zuletzt sichtlich verändert – und offenbar gut gelaunt.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandapandapandapanda Amanda Bynes zeigt ihren Gewichtsverlust

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, Juni 2026