Amanda Bynes enthüllt krassen Gewichtsverlust im String

Amanda Bynes (40) sorgt mit einem freizügigen Selfie für Aufsehen: Die Schauspielerin präsentiert ihren krassen Gewichtsverlust auf Instagram fast nackt. In ihrer Story posiert die frühere Nickelodeon-Darstellerin vor einem Spiegel, trägt die Jogginghose extrem tief auf der Hüfte und lässt so einen schwarzen G-String zum Hingucker werden. Ihr flacher Bauch und eine deutliche Bräunungslinie an den Hüften stechen sofort ins Auge. Amanda verzichtet auf eine Bildunterschrift, doch Fans kennen ihren Weg zur neuen Figur bereits aus früheren Posts, in denen sie offen über ihre Abnehmreise gesprochen hat.

Schon 2024 hatte Amanda in einer Instagram-Story verraten, dass sie nach einer Phase der Depression rund neun Kilo zugenommen hatte und diese Pfunde wieder loswerden wollte. Damals erklärte sie: "Ich mache es jetzt viel besser und habe gelernt, das Gegenteil von dem zu tun, was ich fühle, wenn ich keine Lust auf Sport oder gesunde Ernährung habe", schrieb sie ihren Followern. Wenig später erzählte die "She’s the Man"-Darstellerin, dass sie mit dem Medikament Ozempic beim Abnehmen nachhelfen wolle – zunächst in Tablettenform, später als Injektion. Dabei dokumentierte sie akribisch ihre Zahlen: Von etwa 78 Kilogramm stieg ihr Gewicht nach eigener Aussage mit der Pille kurzzeitig auf 82 Kilogramm, mit der Spritze purzelten dann nach und nach die Kilos. In einem späteren Update berichtete Amanda, sie sei schließlich bei etwa 69 Kilogramm angekommen. Sie wolle weiter abnehmen, um ihren persönlichen Traumkörper zu erreichen. Ihren Schritt zu Ozempic begründete sie auch mit dem Druck von außen: Sie wolle auf Paparazzi-Fotos besser aussehen und ihr Doppelkinn loswerden.

Amanda Bynes galt in den 2000er‑Jahren als einer der größten Nachwuchsstars des US‑Fernsehens. Ab 2012 folgte jedoch eine Reihe öffentlicher Vorfälle: Sie wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet, verursachte mehrere Unfälle und verlor ihren Führerschein. 2013 wurde sie wegen Drogenkonsums festgenommen und kurz darauf in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen, nachdem sie bei einer Nachbarin Feuer gelegt hatte. 2013 übernahm ihre Mutter die Vormundschaft. Die Schauspielerin zog sich vollständig aus Hollywood zurück und erklärte, sie habe keinen Spaß mehr an der Arbeit vor der Kamera. Mittlerweile meldet sie sich wieder regelmäßig bei ihren Fans, wenn sich in ihrem Leben etwas verändert – ob es um ihre Gesundheit, ihren Alltag oder nun ihren Körper geht.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandapandapandapanda Amanda Bynes zeigt ihren Gewichtsverlust

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Getty Images Amanda Bynes, 2006