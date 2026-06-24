Nach Mega-Abnahme: Amanda Bynes mit Vape in L.A. gesichtet

Amanda Bynes (40) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit: Die Schauspielerin wurde jetzt solo in Hollywood gesichtet, wo sie mit einer Vape in der Hand durch Los Angeles spazierte. Auf neuen Paparazzi-Fotos, die unter anderem von der Daily Mail veröffentlicht wurden, trägt Amanda ein schwarzes Oversize-Shirt zu hautfarbener Strumpfhose und präsentiert dabei ihre deutlich schlankere Silhouette. Ihr gebleichtes, welliges Haar hat sie teilweise nach hinten gesteckt, im Gesicht ist dezent Make-up zu sehen, das ihr auffälliges herzförmiges Tattoo an der rechten Wange nur leicht kaschiert. Dazu kombiniert sie einen braunen Mini-Rucksack der Luxusmarke Louis Vuitton, in dem sie offenbar ihre E-Zigarette verstaut.

In den vergangenen Monaten hatte Amanda ihre Follower bereits an ihrer körperlichen Veränderung teilhaben lassen. Schon im Dezember verriet sie auf Instagram, dass sie mithilfe des Diabetes-Medikaments Ozempic deutlich abgenommen habe. Damals sprach der einstige "She’s The Man"-Star davon, früher rund 82 Kilogramm gewogen zu haben und nun 13 Kilogramm weniger auf die Waage zu bringen. Die Ernährungsberaterin Monica Partier schätzte gegenüber dem Portal, dass die Schauspielerin mittlerweile etwa 18 Kilogramm verloren haben könnte und sich ihr Gewicht um die 64 Kilogramm bewege. Parallel zu ihrer optischen Veränderung arbeitet Amanda an ihrem musikalischen Comeback: Im April veröffentlichte sie ihre Single "Girlfriend", für die sie zuvor bereits im Januar auf Social Media die Werbetrommel gerührt hatte.

Privat läuft es für Amanda ebenfalls gut. Sie datet seit September vergangenen Jahres Zachary Khan, dem sie zum Valentinstag einen Instagram-Post widmete. Zu einem Video, das die beiden bei einer nächtlichen Autofahrt durch Los Angeles zeigt, schrieb sie "liebe dich zachary". Laut Quellen, die mit der Daily Mail sprachen, habe der als "besonnen" beschriebene Zachary ihr dabei geholfen, Stabilität in ihr Leben zu bringen – nachdem sie im Juli 2022 ihre Verlobung mit Paul Michael zum zweiten Mal beendet hatte.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandapandapandapanda Amanda Bynes zeigt ihren Gewichtsverlust

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

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