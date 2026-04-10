Amanda Bynes zeigt sich kuschelnd mit Khan in L.A.

Amanda Bynes (40) und ihr Freund Zachary Khan haben sich am Mittwoch in Los Angeles einen entspannten Lunch-Tag gegönnt – pünktlich zu Amandas 40. Geburtstag. Die "She's the Man"-Darstellerin und ihr Partner sind auf Fotos, die Just Jared vorliegen, zu sehen, wie sie gemeinsam draußen vor einem Restaurant saßen und ihr Mittagessen genossen. Nach dem Essen teilten sich die beiden noch eine Eistüte, bevor sie einen romantischen Spaziergang durch die Stadt unternahmen. Dabei tauschten Amanda und Zachary einen Kuss aus, während sie noch an ihrem Tisch saßen, und hielten später beim Schlendern Händchen. Die Schauspielerin trug bei dem Ausflug einen weißen Hoodie kombiniert mit hellblauen Jeans sowie Lederstiefeln und eine schwarze gesteppte Handtasche. Ihre langen blondierten Haare ließ sie offen. Zachary entschied sich für einen lässigen Look mit grauem T-Shirt, karierter Flanelljacke, schwarzer Hose, Sneakern und Baseballkappe.

Bereits Anfang März waren Amanda und Zachary gemeinsam in Los Angeles unterwegs gewesen. Damals verbrachten die beiden den Tag damit, Besorgungen zu erledigen und sich um einen Ölwechsel für ihr Auto zu kümmern. Seitdem zeigt sich Amanda häufiger in der Öffentlichkeit und wirkt sichtlich glücklich in ihrer Haut. Die Schauspielerin hatte in einem Video im November offen über ihre Gewichtsabnahme mit Ozempic gesprochen und erklärt, stolz auf ihre Reise zu sein. "Ich wiege jetzt 74 Kilogramm", sagte Amanda damals.

Amanda hatte ihre Beziehung zu Zachary in den vergangenen Monaten weitgehend privat gehalten, doch Anfang des Jahres gewährte sie ihren Fans einen seltenen Einblick in ihre Romanze. In einem Instagram-Video zeigte sie sich während einer Autofahrt an der Seite ihres Freundes und schrieb dazu liebevolle Worte. Die Aufnahmen machten deutlich, wie glücklich die Schauspielerin an Zacharys Seite ist. Nun scheint das Paar seine Beziehung etwas offener zu leben und zeigt sich öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit in der kalifornischen Metropole.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

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Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.

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