Nach Gewichtsverlust: Amanda Bynes plant ihr großes Comeback

Amanda Bynes (40) meldet sich mit voller Energie zurück: Die Schauspielerin, die mit Serien wie "All That" zum Kinderstar wurde, steckt mitten in einem musikalischen Comeback und hat via Instagram bereits verraten, dass sie an einem neuen Track arbeitet. "Hey! Ich bin gerade damit beschäftigt, meinen nächsten Track zu machen", schrieb sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich hoffe, ihr streamt alle 'Girlfriend' und liebt den Song." Die Single war erst am 10. April erschienen und markiert nach vier Jahren Pause ihren Wiedereinstieg in die Musikwelt.

Als Inspiration für "Girlfriend" nannte Amanda gegenüber einem Nachrichtenportal vor allem elektronische Musik und Rap. Ihr Label Create Music Group, das auch Stars wie Jason Derulo (36) und Keri Hilson (43) unter Vertrag hat, beschreibt den Track als eine Mischung aus melodischem Rap und EDM-Produktion mit einem entspannten Westküsten-Groove. "Er ist auf Wiederholung ausgelegt und hat eine breite Playlist-Tauglichkeit", heißt es in einem Statement des Labels. Damit ist die musikalische Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Verlobten Paul Michael aus dem Jahr 2021 nicht mehr das einzige Kapitel ihrer Musikgeschichte – mit "Girlfriend" und dem bereits angekündigten nächsten Song will sie nun anknüpfen.

Parallel zur Musik arbeitet Amanda auch weiter an sich selbst. In einem früheren Instagram-Post hatte sie enthüllt, mithilfe von Ozempic rund 13 Kilo abgenommen zu haben und sich von 81 auf 68 Kilo Körpergewicht reduziert zu haben. Sie möchte noch weitere Pfunde verlieren, um ihren Traumkörper zu erreichen. Die Entscheidung, sich aus Hollywood zurückzuziehen, war damals eng mit ihrem Körperbild verknüpft: Gegenüber dem Magazin Paper erklärte sie 2018, dass sie nach dem Film "Easy A" aus dem Jahr 2010 ihre eigene Darstellung nicht mehr ertragen konnte und das Schauspielern aufgab. Heute scheint die 40-Jährige einen neuen Weg für sich gefunden zu haben – weg von der Schauspielerei, aber zurück ins Rampenlicht.

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Instagram / amandaamandaamanda1986 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

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Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020