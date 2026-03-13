Ozempic-Wunder: Amanda Bynes zeigt neue erschlankte Figur

Amanda Bynes (39) hat sich am Dienstag in Los Angeles mit ihrem Freund Zachary Khan gezeigt und dabei ihre deutlich schlankere Silhouette präsentiert. Die Schauspielerin, die im Juni vergangenen Jahres ankündigte, mit der Abnehmspritze Ozempic zu beginnen, hat mittlerweile rund 13 Kilogramm verloren. Auf den Fotos, welche die Daily Mail veröffentlichte und das Paar beim Verlassen eines Goodwill-Stores zeigen, trägt die 39-Jährige ein weißes Outfit bestehend aus einem Tanktop und einer Hose, dazu schwarz-weiße Adidas-Sneaker. Ihr platinblondes Haar hatte sie zurückgesteckt, ihre Armtattoos waren gut sichtbar. Zachary begleitete sie in einem lässigen Look mit schwarzer Chinohose, marineblauem T-Shirt und Sonnenbrille.

Während Zachary sein Auto zur Inspektion brachte, nutzte Amanda die Wartezeit und kaufte zwei Redbull-Energy-Drinks. Die ehemalige Kinderschauspielerin hatte ihren Fans gegenüber im Juni 2024 berichtet, dass sie "so aufgeregt" sei, mit der Ozempic-Behandlung zu beginnen, um "besser auf Paparazzi-Fotos auszusehen". Im Dezember verriet sie stolz, dass ihr Gewicht von 82 auf 69 Kilogramm gesunken ist. "Ich weiß, ich sehe immer noch dick aus, aber dieses Foto ist wirklich inspirierend für mich", schrieb sie damals in den sozialen Medien. Amanda erklärte, dass Depressionen zu einer Gewichtszunahme geführt hätten und ihr Ziel sei, wieder ihr Teenagergewicht von 50 Kilogramm zu erreichen.

Amanda und Zachary sind seit September 2025 ein Paar. Ihr "besonnener" Freund soll dafür sorgen, dass die Schauspielerin ruhig und ausgeglichen bleibt. Am Valentinstag dieses Jahres machte Amanda ihrem Partner eine Liebeserklärung, als sie gemeinsam durch Los Angeles fuhren. "Love u Zachary", schrieb sie zu einem Video, welches sie in den sozialen Medien teilte. Amanda stand von 2013 bis März 2022 unter der Vormundschaft ihrer Eltern, nachdem es zu Vorfällen mit Drogenmissbrauch und Verhaltensproblemen gekommen war. Neben ihrer Gewichtsabnahme hat die Schauspielerin in den vergangenen Jahren weitere Veränderungen an ihrem Aussehen vorgenommen, darunter Lippenaufspritzungen im August 2023 und eine Augenlidstraffung, über die sie sagte, sie sei "eine der besten Entscheidungen, die ich je für mein Selbstbewusstsein getroffen habe".

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes posiert mit ihrem Freund Zachary