Amanda Bynes möchte weitere 14 Kilo mit Ozempic verlieren

Amanda Bynes (39) hat bereits beachtliche Fortschritte auf ihrem Weg zum Traumkörper gemacht und plant, noch weiterzumachen. Die Schauspielerin hat ihr Gewicht von rund 82 Kilogramm auf 68 Kilogramm reduziert, wie Quellen aus ihrem Umfeld gegenüber TMZ berichten. Doch damit ist Amanda noch nicht am Ziel: Sie möchte weitere 14 Kilogramm abnehmen, um das zu erreichen, was sie als ihren Traumkörper bezeichnet. Die Pfunde sind ausschließlich durch die Einnahme von Ozempic gepurzelt, ein hartes Training im Fitnessstudio spielt dabei aktuell keine Rolle. Das GLP-1-Medikament sorgt dafür, dass die 39-Jährige deutlich weniger isst als zuvor.

Aus ihrer Abnehm-Reise hat Amanda nie ein Geheimnis gemacht. Die Schauspielerin teilt ihren Weg offen in den sozialen Medien und zeigt sich transparent gegenüber ihren Fans. Für sie ist die Transformation mit Ozempic offenbar der richtige Weg, und die bisherigen Ergebnisse sprechen für sich. Die Unterstützung und das Interesse ihrer Follower scheinen Amanda zusätzlich zu motivieren, an ihrem Ziel festzuhalten.

Nicht nur in Sachen Gewichtsverlust läuft es bei Amanda derzeit richtig gut. Auch privat könnte es kaum besser sein: Ihre Beziehung mit Freund Zachary Khan wird immer ernster. Die beiden scheinen eine intensive Zeit miteinander zu verbringen, und Amanda wirkt rundum glücklich. Während sie an ihrem äußeren Erscheinungsbild arbeitet, entwickelt sich parallel dazu auch ihre Romanze weiter – die Schauspielerin scheint gerade in allen Lebensbereichen aufzublühen.

Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

