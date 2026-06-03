Amanda Bynes plant neue Goldzähne nach ihrer Ozempic-Abnahme

Amanda Bynes (40) plant schon wieder eine auffällige Veränderung ihres Aussehens: Die einstige Schauspielerin gab auf Instagram bekannt, dass sie sich in Kürze Goldzähne einsetzen lassen möchte. Ihre bisherigen Veneers sollen damit ersetzt werden. Den Eingriff will sie bei einem Zahnarzt in Beverly Hills vornehmen lassen, dem sie nach eigenen Angaben vertraut. "Ich bin so aufgeregt. Ich gehe zu einem Zahnarzt in Beverly Hills, den ich kenne und dem ich vertraue und der großartige Arbeit macht", schwärmte sie.

Als Grund für den Zahnersatz erklärte Amanda, dass ihre aktuellen Veneers aus einem Material bestünden, das schnell grau oder gelb werde. In dem Video, in dem sie ihre Zahnarztpläne verkündete, zog sie ihr T-Shirt hoch, um gleichzeitig ihren schlankeren Bauch zu zeigen. Die Schauspielerin hatte zuletzt mithilfe von Ozempic rund 18 Kilogramm abgenommen und ihre Abnehmerfolge immer wieder öffentlich geteilt.

Neben der Gewichtsabnahme hat Amanda in den vergangenen Monaten zahlreiche weitere Veränderungen an sich vorgenommen. Ihre Haarfarbe wechselte sie dieses Jahr von Blond zu Schwarz und wieder zurück zu Blond. Auch ihre Augenbrauen trug sie zwischenzeitlich in einem hellen Braunton, bevor sie sich wieder für Schwarz entschied. Hinzu kommen Lippenfüller, die sie im vergangenen August einsetzen ließ, sowie eine Lidstraffung, die sie 2023 durchführen ließ und als "eines der besten Dinge, die ich je für mein Selbstbewusstsein tun konnte" bezeichnete.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, Juni 2026

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Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin