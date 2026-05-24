Amanda Bynes zeigt neuen Look mit natürlichen Augenbrauen

Amanda Bynes (40) sorgt in Los Angeles für Aufsehen: Die Schauspielerin zeigte sich erstmals seit Jahren wieder mit natürlich wirkenden Augenbrauen. Statt der sonst so starken Farben in Blau, Pink oder Schwarz trägt Amanda nun einen hellbraunen Ton, der perfekt zu ihrer frisch blondierten Mähne passt, wie die Daily Mail berichtet. Paparazzi-Fotos zeigen die frühere "All That"-Darstellerin beim Besuch eines Starbucks, wo sie sich einen Matcha Latte und einen Eiskaffee holte.

Neben ihrem natürlicheren Look treibt die Schauspielerin zudem ihr Musik-Comeback voran. Erst kürzlich veröffentlichte sie ihre neue Single, an der sie sogar selbst mitgeschrieben hat: "Ich wollte euch nur sagen, dass 'Girlfriend' jetzt auf Spotify und allen Streaming-Plattformen erhältlich ist", erklärte sie ihren Followern auf Instagram stolz und ergänzte: "Bitte hört mal rein. Vielen Dank, ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich freue mich, dass es euch allen so gut gefällt. Die Rückmeldungen sind bisher sehr positiv." Kurz zuvor hatte sie sich laut Daily Mail der Distributionsplattform Create Music Group angeschlossen und den Track gemeinsam mit Zabba und Fenix Flexin produziert.

Amanda Bynes wurde in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren als Kinderstar bekannt, etwa durch die Nickelodeon-Show "All That" und Filme wie "She's the Man". Nachdem es danach jahrelang still um die Schauspielerin wurde, teilt sie heute wieder regelmäßig Einblicke mit ihren Fans auf Social Media. So berichtete Amanda kürzlich auf Instagram über ihre körperliche Veränderung und sprach darüber, wie sie mithilfe des Medikaments Ozempic an Gewicht verlor. Ob sie ihren Fans auch bald mehr über ihren neuen Look erzählt oder sie künftig häufiger in diesem Stil zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

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Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.

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Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

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Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

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