Drama um Femizidgag: Dieter Nuhr meldet sich im Netz zu Wort

Dieter Nuhr (65) wehrt sich jetzt öffentlich gegen die heftigen Vorwürfe im Netz. Nachdem seine Aussagen aus der ARD-Sendung "Nuhr im Ersten XXL" vom 18. Juni eine Debatte ausgelöst hatten, meldete sich der Kabarettist auf Facebook selbst zu Wort. Dort stellte Dieter klar, er habe sich nicht über Frauenmorde lustig gemacht. "Kein Witz über Femizide, nirgends. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich nicht tun", schrieb er in dem Beitrag. Außerdem betonte er, jeder einzelne Frauenmord sei selbstverständlich einer zu viel. Mit seinem Statement reagierte der Comedian auf den Vorwurf, er habe mit einer Passage aus seinem Programm eine besonders sensible Grenze überschritten.

Auslöser der Diskussion waren Sätze aus der TV-Sendung, in denen Dieter über die Zahl von Frauenmorden in Deutschland sprach und anschließend sagte, man solle den Partner "vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erst mal kennenlernen". Genau diese Formulierung hatte für massive Kritik gesorgt. Der Entertainer erklärte nun, es sei ihm um etwas anderes gegangen. Auf der Onlineplattform schrieb er, er habe pauschale Urteile gegen Männer und Frauen aufs Korn genommen, die wissenschaftlich daherkommen würden. Vor allem das Wort "strukturell" sei für ihn ein entscheidender Punkt, weil damit aus seiner Sicht "allen Männern Schuld" zugewiesen werde.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der für die Sendung zuständig ist, stellte sich unterdessen hinter Dieter. Der Sender teilte mit: "Dieter Nuhr darf grundsätzlich als Künstler vor dem Hintergrund der Kunstfreiheit auch provozierend und zugespitzt formulieren." Die Aufregung um den Comedian hatte zuletzt schon in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. Vor allem ein Clip der umstrittenen Passage verbreitete sich rasant auf TikTok und sorgte dort für viele empörte Reaktionen. Dieter steht bereits seit Jahren immer wieder wegen einzelner Aussagen und Beiträge in der Kritik.

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Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, Comedian

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