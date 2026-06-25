Netz tobt: Dieter Nuhrs Femizidgag löst heftige Empörung aus

Dieter Nuhr (65) sorgt mit einem Ausschnitt aus seinem Bühnenprogramm aktuell für heftige Empörung im Netz. Ein Clip, in dem der Comedian einen Gag mit Bezug zu Femizid macht, verbreitet sich derzeit rasant auf TikTok und löst dort eine Welle an Kritik aus. Er meint unter anderem: "Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr einfach erst mal kennenlernt." Viele Nutzer reagieren online geschockt auf die Szene und machen in den Kommentaren deutlich, dass sie Dieters Auftritt als klaren Fehlgriff empfinden. Mehrere User schreiben, Dieter sei "schon lange falsch abgebogen".

Unter dem viralen Clip häufen sich die deutlichen Reaktionen. Einige zeigen sich überrascht, dass er sie negativ habe schockieren können. Besonders oft wird kritisiert, dass seine Scherze inzwischen "sehr grenzwertig" wirken. Einzelne Kommentare bezeichnen den aktuellen Auftritt als "definitiv too much". Neben dem Inhalt des Witzes sorgt vor allem die Stimmung im Saal für Diskussionen. So monieren einige Nutzer ausdrücklich, dass fast noch schlimmer sei, dass das Publikum an dieser Stelle gelacht habe.

Neben seiner Karriere als Komiker hat Dieter sich unter anderem ein zweites Standbein als Maler aufgebaut. Mit seiner Kunst ist er sogar international erfolgreich. Der renommierte Galerist Dirk Geuer sagte damals zur BZ Berlin über ihn: "Nuhr hat eine eigene Handschrift entwickelt, die von Museumsdirektoren und Sammlern gesehen und geschätzt wird. Kann der denn auch malen? Im Ausland fragt man mich das nicht."

Anzeige Anzeige

Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, Comedian

Anzeige Anzeige

Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, Comedian

Anzeige Anzeige

Future Image Dieter Nuhr in Berlin, November 2021