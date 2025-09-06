Dieter Nuhr überrascht seine Fans mit altem Schnappschuss

Dieter Nuhr (64) hat seine Fans mit einem Foto aus seiner Vergangenheit überrascht, das er auf Instagram veröffentlichte. Der Kabarettist ist auf dem Bild in einem mintgrünen Outfit zu sehen, bestehend aus engen Shorts und einem passenden T-Shirt. Liegend auf einer Wiese und mit vollem Haar präsentiert er sich in einem entspannten Moment, bewaffnet mit Notizbuch und Stift. Das genaue Datum und der Ort der Aufnahme bleiben ein Geheimnis, obwohl spekuliert wird, dass es sich um früher entstandene Urlaubsbilder handeln könnte. Die Kommentare seiner Follower lassen jedenfalls einen amüsierten Unterton erkennen.

Viele Fans von Dieter Nuhr ließen es sich nicht nehmen, den nostalgischen Schnappschuss zu kommentieren. Ein Follower fragte humorvoll: "Wie viel Erotik verträgt Instagram?", während ein anderer scherzhaft anmerkte: "Holla, die Waldfee … was liegt denn hier auf der Wies'n so herum?" Der Komiker selbst kommentierte nicht auf die amüsanten Reaktionen. Dieters Fans scheinen die Gelegenheit zu genießen, einen Blick auf ein völlig anderes Erscheinungsbild des heute 64-Jährigen zu werfen, dessen Haar mittlerweile bereits ergraut ist.

Dieter Nuhr, bekannt für seine polarisierende Art und seine scharfsinnige Kritik an gesellschaftlichen Themen wie Klimapolitik und gendergerechter Sprache, ist seit über 30 Jahren auf der Bühne aktiv. Neben seiner Tätigkeit als Kabarettist zeigt er sich auch als Maler kreativ und hält in seiner Fernsehsendung "Nuhr im Ersten" ein Millionenpublikum in Atem. Im vergangenen Jahr erhielt Nuhr den Blauen Panther, einen Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. Im Sommer bleibt er seiner alten Tradition treu, am neuen Bühnenprogramm zu arbeiten, wie er unter dem Schnappschuss verrät. Dieses kreative Schaffen hat offenbar schon in jungen Jahren auf einer idyllischen Wiese begonnen.

Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, Kabarettist

Future Image Dieter Nuhr in Berlin, November 2021

Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr vor seinen Bildern im April 2023 in Düsseldorf

