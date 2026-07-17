Femizid-Debatte: Hella von Sinnen rechnet mit Dieter Nuhr ab

Wenn Hella von Sinnen (67) sich zu einer aktuellen ARD-Debatte zu Wort meldet, wackelt bei den Öffentlich-Rechtlichen die Kulisse. So auch jetzt, als sich die gebürtige Gummersbacherin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Dieter Nuhr (65) vorknöpfte. In seiner ARD-Sonderausgabe hatte Dieter philosophiert, die Wahrscheinlichkeit, als Frau an einen Mörder zu geraten, sei praktisch null, und den Opfern süffisant empfohlen, den Partner vor dem Beischlaf doch einfach besser kennenzulernen. Laut Hella sei diese "Verniedlichung von Femiziden" eine "unfassbare Unverschämtheit", weshalb sie nun offen hinterfragt, ob Dieter sein begehrter Sendeplatz nach dieser Entgleisung nicht besser entzogen werden sollte.

Der gescholtene Komiker, der seit 2011 die Sendung "Nuhr im Ersten" moderiert, schaltete auf Facebook schon nach dem ersten Aufflammen eines Shitstorms in den bewährten Rechtfertigungsmodus: Er habe sich nie über Frauenmorde lustig gemacht, betonte er, das liege ihm völlig fern. Ihm sei es lediglich darum gegangen, die pauschale Generalverurteilung der Männerwelt zu kritisieren – eine eigenwillige Klarstellung, die online bei weitem nicht alle Gemüter besänftigen konnte.

Hella, die den bürgerlichen Nachnamen Kemper trägt, gilt heute als eine der prägenden Wegbereiterinnen weiblicher Comedy in Deutschland. Mit der RTL-Spielshow "Alles Nichts Oder?!" schrieb sie im Jahr 1988 an der Seite von Hugo Egon Balder (76) TV-Geschichte und bewies früh, dass Frauen im deutschen Fernsehen weder leise noch brav sein müssen. So brauchte Hellas Art von Feminismus nie eine verkopfte Theorie, um anschlussfähig zu sein, sondern funktionierte umso besser, je greller er daherkam.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Hella von Sinnen und Dieter Nuhr

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Imago Hella von Sinnen und Dieter Nuhr in der Quizsendung "Genial daneben", 2003

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen bei "Wer weiß wie wann was war"