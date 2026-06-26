Hailey Bieber verrät: Dieser Routine verdankt sie ihren Body

Mit ihrem neuesten Kampagnenauftritt für Skims hat Hailey Bieber (29) das Internet in Aufruhr versetzt. Das Model präsentierte die neue Everyday-Cotton-Kollektion der Marke in figurbetonter Baumwollunterwäsche. Auf Social Media verbreiteten sich die Aufnahmen rasant und Fans schwärmten von Haileys definierten Bauchmuskeln und ihrer Figur. Schnell wurde die Frage laut: Wie hält Justin Biebers (32) Frau ihren Körper eigentlich in Form? Gegenüber verschiedenen Medien hat sie bereits in der Vergangenheit ihre Routinen geteilt – und die haben es in sich. Was das Training angeht, setzt Hailey auf einen Mix aus intensiven und gelenkschonenden Einheiten. Gegenüber Women's Health erklärte sie: "Ich war früher Balletttänzerin, daher bringt mich Pilates persönlich in die beste Form, weil es sehr streckend wirkt."

Sie ergänzte: "Ich mag Boxen wirklich gern und mache ein paar Sessions pro Woche im Fitnessstudio, Krafttraining und Cardio. Sport hält meinen Geist und meinen Körper wirklich gesund." Allerdings distanzierte Hailey sich gegenüber Time Studios inzwischen leicht von Pilates: "Ich glaube, es ist ein bisschen ein Trend geworden, und es ist wirklich schwer, gute Lehrer zu finden, denen die Form am Herzen liegt." Auch ihre Ernährung folgt einem festen Rhythmus mit drei Mahlzeiten täglich – morgens Eier, Haferflocken oder ein Smoothie, mittags Salat, Fisch oder gegrilltes Gemüse, abends Gemüse oder glutenfreie Pasta. Gegenüber dem Magazin Elle verriet sie: "Ich esse nicht viel Gluten, also versuche ich, da wählerisch zu sein."

Ihren Tag startet sie mit einem Löffel Olivenöl gemischt mit dem Saft einer halben Zitrone. "Es hilft, den Darm zu schützen, und ist eine gute Entgiftung", erklärte sie dazu. Neben Sport und Ernährung schwört Hailey auch auf Lymphdrainage-Massagen. Gegenüber Time behauptete sie: "Ich lebe danach, bin geradezu besessen von allem rund um Lymphdrainage, aber die Massagen ganz besonders. Es ist wirklich verrückt, wie viel Wasser wir in unserem Körper halten." Die 29-Jährige war bereits mehrfach durch diverse Wellness-Kooperationen aufgefallen, darunter ein von ihr mitentwickelter Strawberry-Glaze-Smoothie für den Wellness-Supermarkt Erewhon – ein pinkes Getränk mit Zutaten wie Mandelmilch, Avocado, Meeresalgen und Kollagen.

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Getty Images Hailey Bieber, Model

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / haileybieber Hailey Biebers sexy Bikini-Schnappschuss