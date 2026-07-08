Ganz der Papa: Hailey Bieber zeigt Jack Blues beim Baseball

Hailey Bieber (29) meldet sich mit einem superniedlichen Sommer-Update aus ihrem Familienalltag: Auf Instagram teilte das Model jetzt neue Fotos von Sohn Jack Blues Bieber, der bald seinen zweiten Geburtstag feiert. In dem frischen Fotodump zeigt die Unternehmerin, wie der Kleine im Garten mit Baseball vertraut gemacht wird und außerdem mit einem Look punktet, der stark an Papa Justin Bieber (32) erinnert. Dazu schrieb Hailey in die Bildunterschrift nur kurz und knapp: "Erste Etappe des Sommers ✅" – der perfekte Einstieg in die warme Jahreszeit für die kleine Familie.

Auf einer der Aufnahmen ist zu sehen, wie Hailey ihrem Sohn einen Kinder-Baseballschläger in die Hand drückt. Jack steht dabei auf einer Base, während seine Mama sich zu ihm hinunterbeugt und ihm einen gelben Wiffleball hinhält – ganz so, als würde sie ihm geduldig die ersten Schwünge erklären. Auf einem anderen Bild marschiert der Kleine dann schon ganz lässig über den Rasen: Er trägt einen weiten Hoodie, eine dunkelblaue Jacke und dazu eine locker sitzende Camohose – ein Outfit, das stark an Justins typischen Streetstyle erinnert, für den der Sänger in der Vergangenheit sogar von GQ als "King of Baggy Jeans" bezeichnet wurde. Zwischen die Kinderfotos mischte Hailey weitere Eindrücke aus ihrem Sommer, darunter romantische Kuschel- und Kussmomente mit Justin auf einem Boot und bei einem entspannten Picknick im Wasser.

Jack kam im August 2024 zur Welt und ist seitdem der Mittelpunkt im Leben von Hailey und Justin. Die beiden teilen immer wieder ausgesuchte Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Sohn, halten den kleinen Jungen ansonsten aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit "Interview Magazine" sprach Hailey vor Kurzem offen über ihre Gefühle als Mutter und erklärte: "Das ist wahrscheinlich die meiste Angst, die ich als Elternteil habe. Die Welt, in der er aufwächst, ist sehr, sehr beängstigend und es fühlt sich so düster an, wenn man an die Zukunft denkt." Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig ihr ein harmonisches Zuhause ist: "Solange er in einem Umfeld aufwächst, das zu Hause wirklich liebevoll und schön ist, ist das alles, was ich mir wünschen kann." Außerdem verriet sie, dass sie ihre Familie "definitiv" noch vergrößern möchte – mal denke sie an zwei Kinder, an anderen Tagen sogar an fünf.

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Sohn Jack Blues beim Baseball

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Instagram / haileybieber Jack Blues, Sohn von Hailey und Justin Bieber

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Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber bei einem Bootsausflug