Hailey Biebers Name von berühmtem Erewhon-Smoothie gelöscht

Hailey Biebers (28) Name ziert nicht länger den beliebten Strawberry Glaze Skin Smoothie der kalifornischen Supermarktkette Erewhon. Wie die Los Angeles Times berichtet, wurde die Bezeichnung bereits Ende Oktober still und leise geändert. Auf Erewhons Webseite und in den Filialen, wie etwa in Pasadena, trägt das Getränk, das für seine hautfreundlichen Eigenschaften gefeiert wird, nur noch den Namen Strawberry Glaze Skin Smoothie. People zufolge ist der Grund dafür das Auslaufen eines Vertrags zwischen dem Model und dem Unternehmen. Hailey selbst hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.

Der Smoothie war 2022 gemeinsam mit der Einführung von Haileys eigener Hautpflegemarke Rhode lanciert worden und entwickelte sich schnell zum Favoriten bei Erewhon-Kunden. Mit Zutaten wie Kollagenpeptiden, Seemoos-Gel, Erdbeeren, Kokoscreme und Avocado sollte das Getränk nicht nur lecker sein, sondern auch einen Beitrag zu strahlender Haut leisten. In einer späteren Zusammenarbeit entstand sogar eine vegane Eiscreme, die geschmacklich an den Smoothie angelehnt ist. Erewhon bietet auch Smoothies in Zusammenarbeit mit Prominenten wie Bella Hadid (29), Gisele Bündchen (45) und Heidi Klum (52) an. Ganz neu im Sortiment ist ein Drink von Erykah Badu (54), der unter anderem Mango, Spirulina und Kokosmilch enthält.

Hailey, die seit 2018 mit Sänger Justin Bieber (31) verheiratet ist, hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Model, sondern auch als Geschäftsfrau etabliert. Rhode, ihr Hautpflegeunternehmen, spiegelt ihre Leidenschaft für Beauty wider und erfreut sich großer Beliebtheit. Auch ihr Engagement in der Zusammenarbeit mit Marken wie Erewhon zeigt ihren geschäftlichen Weitblick. Hailey spricht oft über ihre Begeisterung für eine ausgewogene Ernährung und Pflegeprodukte, die auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren. Ihr Smoothie-Erfolg bleibt ein Paradebeispiel für die Verbindung von Promi-Marken mit Lifestyle-Produkten.

Getty Images Hailey Bieber in New York City 2025

Getty Images Hailey Bieber, Mai 2025

Instagram / haileybieber Model Hailey Bieber, März 2025