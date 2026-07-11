Darum schwört Hailey Bieber plötzlich auf eine Gewichtsweste

Hailey Bieber (29) ist bekannt für ihre Liebe zu Pilates – doch diesen Sommer setzt die 29-Jährige offenbar auf eine neue Trainingsform. Auf Instagram, wo ihr rund 58 Millionen Menschen folgen, zeigte sich das Model in einem Bild mit Gewichtsweste und Bändern an den Oberschenkeln. Der Post deutet darauf hin, dass Hailey ihr Workout auf ernsthaftes Krafttraining ausgerichtet hat und dabei auf die Kombination zweier gezielter Trainingsmethoden setzt.

Bei den Bändern, die hoch an ihren Oberschenkeln sitzen, handelt es sich offenbar um sogenannte Okklusionsbänder, die den Blutfluss zu den Gesäßmuskeln gezielt drosseln, wie Vogue berichtet. Das soll das Muskelwachstum beschleunigen und die Muskeln schneller praller wirken lassen. Die Gewichtsweste obendrauf macht die Übungen anspruchsvoller und soll unter anderem den Kalorienverbrauch steigern sowie die Knochendichte fördern. Trainiert wird das alles gemeinsam mit Personal Trainerin Kirsty Godso, mit der Hailey bereits seit ihrer Schwangerschaft im Jahr 2024 zusammenarbeitet. Godso ist in der Fitnessszene kein unbekanntes Gesicht – sie betreut auch Model Kaia Gerber (24) und teilt regelmäßig Kraftübungen und funktionale Workouts auf ihren Social-Media-Kanälen.

Pilates bleibt aber weiterhin ein fester Bestandteil von Haileys sportlichem Programm. Für das Model ist die Disziplin seit jeher mehr als nur ein Trend, denn sie tanzte früher Ballett – und schwört deshalb besonders auf die streckende Wirkung von Pilates. Ergänzt wird ihr Training zudem durch regelmäßige Wanderungen, sodass die Rhode-Gründerin auf eine vielseitig aufgestellte Fitnessroutine zählen kann.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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