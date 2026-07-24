Hailey Bieber zeigt nach Baby Jack ihre Mega-Figur

Hailey Bieber (29) lässt ihre rund 58 Millionen Instagram-Follower an ihrem Fitness-Leben teilhaben – und begeistert dabei mit einem stylischen Auftritt. Die 29-Jährige postete jetzt ein Selfie in einem leuchtend grünen Zweiteiler der Marke Adanola: Das sportliche Set besteht aus einem Neckholder-Crop-Top mit überkreuztem Rückenausschnitt und passenden Shorts in Eucalyptus Green. Als besonderes Accessoire trug das Model dabei farbige Augenpads aus ihrem eigenen Beauty-Label Rhode – und steckte ihr Haar in einen lässigen Dutt.

Auch beim Training selbst machte Hailey, die mit Justin Bieber (32) verheiratet ist, eine gute Figur: In einem weiteren Post war sie in schwarzen Micro-Shorts und einem grauen Sport-BH beim Ausführen von rumänischen Kreuzheben zu sehen. Dazu schrieb sie: "Seit ich meinen Sohn bekommen habe, gibt es eine Menge von:", und spielte damit auf ihre Leidenschaft fürs Krafttraining an. Dass sie aktuell voll auf Gewichte setzt, erklärte sie auch in einem Interview mit dem Magazin Time: "Ich liebe Pilates, wirklich. Aber ich denke, es ist ein bisschen zum Trend geworden, und es ist wirklich schwer, gute Lehrer zu finden, denen die richtige Ausführung wichtig ist."

Hailey hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Model, sondern auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. Mit ihrer Beauty-Marke Rhode hat sie ein eigenes Imperium aufgebaut. Dabei achtet sie auch auf ihre Ernährung: Gegenüber dem Magazin Elle erklärte sie einmal, was täglich auf ihrem Speiseplan steht. Zum Frühstück gibt es demnach meist Eier, Haferflocken oder einen Smoothie, mittags häufig Salat, Fisch oder gegrilltes Gemüse. "Ich esse nicht wirklich viel Gluten, deshalb versuche ich, wählerisch zu sein", so Hailey. Als Fan von Kale-Caesar-Salat lässt sie die Croutons dabei konsequent weg.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber posiert in einem grünen Zweiteiler im Juli 2026

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Getty Images Hailey Bieber bei der Saint Laurent Met-Gala-Afterparty im People’s Bar, New York, 4. Mai 2026