Hailey Bieber empfiehlt süß-salzigen Nutella-Snack mit Chips

Hailey Bieber (29) hat auf Instagram ein buntes Sommer-Fotoalbum mit ihren Fans geteilt – und dabei gleich eine ungewöhnliche Snackidee mitgeliefert. Das Model postete ein Bild, auf dem sie geriffelte Kartoffelchips in cremiges Nutella tunkt. "Bitte probiert diese Kombi", schrieb sie dazu in ihrer Bildunterschrift. Neben der süß-salzigen Snack-Inspiration zeigte Hailey auch Einblicke in ihren Familienalltag: Auf mehreren Aufnahmen ist sie mit ihrem Sohn Jack Blues zu sehen, den sie mit Ehemann Justin Bieber (32) hat. Auch der Sänger ist beim gemeinsamen Familiensommer dabei.

Für Hailey ist dies bereits das zweite Sommer-Fotoalbum auf der Plattform – sie bezeichnete den neuen Post als den "zweiten Abschnitt des Sommers", nachdem sie Anfang Juli schon eine erste Sammlung geteilt hatte. Auf einem Bild ist zu sehen, wie sie dem 23 Monate alten Jack offenbar das Baseball-Spielen beibringt und ihm einen kleinen Kinderbaseballschläger reicht. Ein weiteres Foto zeigt den Kleinen in einem Outfit, das stark an Justins Stil erinnert – Hoodie, dunkle Jacke und weite Camohose.

Rund ums Muttersein hat sich Hailey zuletzt auch öffentlich geäußert. Im Frühjahrs-Coverstory-Interview des Magazins Interview sprach sie offen über ihre Sorgen beim Großziehen ihres Sohnes: "Die Welt, in der er aufwächst, ist sehr, sehr beängstigend." Dennoch gibt sie sich zuversichtlich: "Ich muss einfach die Augen schließen und darauf vertrauen. Solange er zu Hause in einer wirklich liebevollen und schönen Umgebung aufwächst, ist das alles, was ich mir erhoffen kann." Auch weiteren Nachwuchs schließt die Rhode-Gründerin nicht aus – wie viele Kinder sie sich insgesamt vorstellt, lässt sie jedoch offen.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit Sohn Jack, Juli 2026

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Sohn Jack Blues beim Baseball