Fan zahlt irre Summe für Justins WM-Sneaker

Ein Fan hat tief in die Tasche gegriffen, um ein ganz besonderes Andenken von Justin Bieber (32) zu ergattern: Bei einer Auktion von Christie's wechselten die Sneaker, die Justin im WM-Finale auf dem Rasen trug, für satte 24.000 Euro den Besitzer. Der Sänger performte damit seinen Song "Everything Hallelujah" in der ersten Halbzeitshow der Fußball-WM-Geschichte und stand mitten im Stadion auf einer kunterbunten Bühne. Die beigefarbenen Schuhe mit rosa Detail an der Ferse stammen aus Justins eigener Marke SKYLRK und feierten bei diesem Auftritt sogar ihr Debüt in genau dieser Farbkombination, wie das Auktionshaus mitteilte.

Bemerkenswert ist nicht nur der Preis, sondern auch der Verwendungszweck des Erlöses: Das Geld aus dem Verkauf der Schuhe fließt in den Fifa Global Citizen Education Fund. Diese Initiative des Fußball-Weltverbands hat sich zum Ziel gesetzt, 100 Millionen Dollar zu sammeln, um Kindern weltweit den Zugang zu Bildung und Sport zu ermöglichen. Neben ihm standen auch Madonna (67) und Shakira (49) auf dem Rasen des Stadions. Auf einer regenbogenfarbenen Bühne, begleitet von Feuerwerk sowie Tänzerinnen und Tänzern, lieferten die drei Musikstars die erste Halbzeitshow in der Geschichte eines Fußball-WM-Finals ab.

Auch abseits des Rasens genießt Justin derzeit den Hype rund um seinen WM-Auftritt. Zusammen mit Ehefrau Hailey Bieber (29) ließ der Musiker den Final-Abend in New York bei einer exklusiven Party ausklingen, bei der zahlreiche prominente Gäste bis in die frühen Morgenstunden feierten. Justin zeigte sich dort genauso nahbar wie energiegeladen und griff sogar selbst spontan zu den Turntables, während Hailey den Abend an seiner Seite genoss. Für den Sänger sind solche Events längst Teil seines Alltags: Immer wieder verbindet er große Showmomente mit Charity-Aktionen – und schafft es gleichzeitig, sein eigenes Modeprojekt SKYLRK in Szene zu setzen und die Unterstützung seiner engsten Vertrauten, allen voran Hailey, an seiner Seite zu haben.

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Getty Images Justin Bieber, Topps Final Halftime Show in East Rutherford, WM 2026

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Getty Images Justin Bieber bei der Fifa World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026