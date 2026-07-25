Für Knackpo: Auf diesen Fitnesstrend setzt Hailey Bieber

Hailey Bieber (29) hat einen neuen Fitnesstrend für sich entdeckt. In ihrer Story auf Instagram zeigte das 29-jährige Model jüngst ein Spiegelselfie, auf dem sie eine Weighted Vest sowie sogenannte BFR-Trainingsbänder trägt – kurz für Blood Flow Restriction. Kombiniert mit hellgrauen Yogahosen und einem passenden Tank-Top präsentiert sie dabei ihren durchtrainierten Knackpo. Und das ist offenbar kein Zufall: Ihr Trainingsplan kommt von Promi-Coachin Kirsty Godso, die auf Instagram ein gezieltes Gesäßmuskel-Programm mit Hip Thrusts und anderen Übungen veröffentlicht hat.

Hinter den BFR-Bändern steckt ein simples Prinzip mit großer Wirkung: Sie drosseln den Blutfluss zum Muskel, was metabolischen Stress erzeugt und das Muskelwachstum ankurbelt. Personal Trainer Paul Comsulea erklärte der New York Post, dass die Bänder die Muskeln dazu bringen, viel härter zu arbeiten als gewöhnlich. Außerdem helfe die Methode dabei, die Gesäßmuskeln von den Oberschenkeln zu isolieren, sodass die Gesäßmuskeln mehr Arbeit übernehmen. Laut Paul können Nutzer damit Ergebnisse erzielen, die mit 20 bis 30 Prozent mehr Gewicht vergleichbar sind – allerdings nur als Teil eines ausgewogenen Trainingsplans und eher für Fortgeschrittene geeignet. Am besten funktionieren die Bänder in Kombination mit gezielten Gesäßmuskel-Übungen wie Kickbacks oder Bridges.

Haileys Fokus auf ihr Training kommt nicht von ungefähr. Das Model hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr Sport ist. In einem früheren Interview mit Women's Health erklärte sie, dass sie früher Balletttänzerin war und Pilates sie persönlich in die beste Form bringe. Gegenüber Time äußerte sie jedoch zuletzt auch Kritik an dem Trend: "Ich liebe Pilates wirklich, aber ich glaube, es ist ein bisschen zum Hype geworden, und es ist wirklich schwer, gute Trainer zu finden, denen Form am Herzen liegt." Mit den BFR-Bändern hat sie sich nun eine neue Methode erschlossen, um ihre Muskeln gezielt zu fordern.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Saint Laurent Met-Gala-Afterparty im People’s Bar, New York, 4. Mai 2026

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York