Urlaub mit Justin: Hailey Bieber strahlt im pinken Bikini

Hailey Bieber (29) genießt derzeit ihren Sommerurlaub in vollen Zügen – und nimmt ihre Fans auf Instagram mit. Das Model postete jetzt eine Bilderreihe, auf der sie in einem pinken Metallic-Bikini am Meer zu sehen ist und vor einem Spiegel mit einer felsigen Küstenkulisse im Hintergrund posiert. Wo genau sich die 29-Jährige aufhält, verrät sie nicht. Die Bilder erinnern jedoch stark an Italien – ein Ort, der für Hailey laut Daily Mail gerade auch beruflich eine Rolle spielt. Zu dem Slideshow-Post schrieb die Unternehmerin: "Verschiedene Blautöne und Nutella", was offenbar auf ein weiteres Bild in dem Post anspielte – ein Eis mit Nutella und ein Cannoli mit Pistazienkruste.

Während Hailey ihr Urlaubsmotto am Meer auszuleben scheint, teilte ihr Mann Justin Bieber (32) zeitgleich Schnappschüsse aus Kanada – Daily Mail zufolge von seinem Anwesen am Puslinch Lake in Ontario. Der Sänger war dort unter anderem beim Bootsfahren und Tischtennis zu sehen, jeweils mit einer großen Zigarre in der Hand. Gemeinsam scheinen die beiden trotzdem Zeit füreinander gefunden zu haben: Fotos zeigen das Paar beim Golfen, wobei Hailey das Golfcart steuerte. Für die Unternehmerin steht außerdem die nächste Station der Sommer-Pop-up-Tour ihrer Beautylinie Rhode an: Nach Kopenhagen macht die Tour vom 20. bis 23. August in Salerno, Italien, Halt.

Hailey und Justin heirateten im September 2018 – ihr achter Hochzeitstag steht also kurz bevor. Vorher feiern die beiden aber noch einen anderen besonderen Anlass: Ihr Sohn Jack Blues wird am 22. August zwei Jahre alt. Dass die junge Mutter sich noch mehr Kinder wünscht, machte sie erst vor Kurzem deutlich. "Ich weiß, dass ich mehr als eines möchte", sagte sie im Podcast "In Your Dreams". "Ich wollte schon immer Mutter werden. Seit ich klein war, habe ich mir immer vorgestellt, Kinder zu haben." Hailey hatte ihre Hautpflegemarke Rhode vergangenes Jahr für eine Milliarde Dollar (knapp 868 Millionen Euro) an e.l.f. Cosmetics verkauft, ist dort aber weiterhin als Chief Creative Officer tätig.

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Instagram / haileybieber Haily Bieber posiert in einem pinken Bikini

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Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber im Golfcart

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026