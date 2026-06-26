Jessica Zemer kündigt schon jetzt "Forsthaus"-Eklat an

Jessica Zemer macht sich nun bereit für ihren nächsten großen Auftritt und lässt dabei keine Zweifel daran, was die Zuschauer von ihr erwarten können. Die Gewinnerin der Realitystar Academy hat sich kürzlich eine Wildcard für die Teilnahme bei Forsthaus Rampensau Germany gesichert. Gegenüber "Total Reality Live" spricht sie nun offen über ihre Zeit in der Academy: "Ich habe natürlich gemerkt, was sich Desirée und die Produzenten von mir wünschen", erklärt sie. "Und ich bin auch so ein kleines Showgirl – und dann gebe ich halt auch das, was von mir erwartet wird."

Dabei blickt die Reality-TV-Bekanntheit auch auf ihre Spuckattacke in der "Realitystar Academy" zurück. "Das bereue ich eigentlich nicht, weil ich glaube, das könnte vielleicht sogar nochmal passieren", gibt Jessica lachend zu und scherzt bei "Total Reality Live" über mögliche neue Eskalationen. Besonders eine Aussage dürfte dabei für Aufsehen sorgen: "Vielleicht scheiße ich das nächste Mal ins Bett, nicht nur spucken. Wer weiß, was ich mir einfallen lasse fürs 'Forsthaus'." Ob Jessica diese Ankündigung tatsächlich ernst meint, bleibt allerdings abzuwarten.

Nach ihrem Sieg in der "Realitystar Academy" scheint Jessica nun endgültig auf den Geschmack gekommen zu sein. Gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Lilli setzte sie sich im Finale durch und sicherte sich damit das begehrte Ticket für die kommende Staffel von "Forsthaus Rampensau". Schon in der Academy sorgten die beiden mit ihrer direkten Art und zahlreichen Auseinandersetzungen für Aufmerksamkeit. Dass Jessica nun bereits vor ihrem Einzug mit provokanten Ansagen für Wirbel sorgt, dürfte die Erwartungen vieler Fans noch weiter anheizen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicazemer Jessica Zemer, Gewinnerin der "Realitystar Acadmey"

Anzeige Anzeige

Joyn/Nadine Rupp Die Kandidaten der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau"

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

Anzeige