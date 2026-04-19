Diesen Tipp gibt Désirée Nick "Realitystar Academy"-Gewinner

Désirée Nick (69) hat einen klaren Rat für denjenigen, der ihre neue Show gewinnt. Am 16. April startet auf Joyn "Die Realitystar Academy", in der sie 18 unbekannte Kandidaten unter ihre Fittiche nimmt und zu echten Originalen formen will. Wer die Akademie als Sieger verlässt, darf sich über eine begehrte Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany" freuen – und trifft dort auf eine Reihe bereits erfahrener Realitystars.

Was der Gewinner dann dort mitbringen sollte, verrät Désirée gegenüber der Bild: "Für die neue Show würde ich empfehlen, die Eigenschaften, mit denen man in der Akademie überzeugt hat, auszufeilen und aus sich selbst ein Markenzeichen zu machen. Wo ist der Wiedererkennungswert? Nur Scharlatane glauben, dass ein S-Fehler oder ein heiseres Krächzen, eine schräge Stimme oder ein fetter Arsch ein Nachteil wäre: Es ist ein Schatz, den man hüten muss." Ihre größte Hoffnung formuliert die Schauspielerin dabei ebenfalls klar: "Ich hoffe, meine Protagonisten lernen erstmal, der größte Fan von sich selbst zu werden."

In "Die Realitystar Academy" kämpfen 18 bisher unbekannte Kandidaten um eben jene Wildcard. Zu ihnen gehören unter anderem das Berliner Partygirl Lilli, das Hamburger Allround-Talent Darius, der TV-Hellseher Florian und Vanessa aus Göttingen. Désirée selbst übernimmt die Rolle der Direktorin und verteilt die Noten. Wöchentlich erscheinen jeweils zwei neue Folgen kostenlos auf dem Streamingdienst.

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Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

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Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler

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Imago Désirée Nick, TV-Star