Das hält Désirée Nick vom "Realitystar Academy"-Cast

Désirée Nick (69) nimmt ihre Rolle als Direktorin der neuen Show "Die Realitystar Academy" sehr ernst – und hat sich den frisch zusammengestellten Cast ganz genau angeschaut. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt die Entertainerin von der Vielfalt der Kandidaten, die sich ab Mitte April auf Joyn der Herausforderung stellen. Sie beschreibt die Gruppe als bunt gemischt, divers und randvoll mit Überraschungen. Für Désirée steht dabei nicht nur der spätere Sieg im Mittelpunkt, sondern vor allem die Chance, die die Teilnehmer in dem Format bekommen.

Im Interview erklärt die Schauspielerin, was sie an dem Konzept besonders begeistert. "Der Cast ist bunt und divers und steckt voller Überraschungen", betont Désirée und macht klar, dass bei ihr nicht nur der spätere Gewinner im Fokus steht. "Das Schöne ist, dass auch jene eine Zukunft haben werden, die nicht unbedingt gewonnen haben. Man kann auch triumphieren, ohne zu siegen", sagt sie über die 18 Realityhoffnungen, die unter ihrer Aufsicht antreten. Die Show biete den Nachwuchsrealitystars ein echtes Sprungbrett: "Das Format ist ein Sprungbrett und schafft eine Bühne, in der sich der Nachwuchs sowohl ausprobieren als auch selber besser kennenlernen kann", unterstreicht sie.

Persönlich berührt ist die Direktorin vor allem von dem geschützten Rahmen, den die "Realitystar Academy" bieten soll. Désirée erzählt, sie hätte sich zu Beginn ihrer eigenen Karriere eine ähnliche Möglichkeit gewünscht: "Ich wünschte, ich hätte eine solche Möglichkeit gehabt, mich angstfrei in einem geschützten Raum beweisen zu können", stellt sie klar. Heute begleitet sie selbst 18 weitgehend unbekannte Gesichter, darunter Partygirls, Allroundtalente und selbstbewusste Quereinsteiger, die mit ihrer Persönlichkeit auffallen wollen. Für die Realityexpertin steht dabei im Vordergrund, dass die Kandidaten herausfinden, wer sie auf der großen Bühne sein möchten – und ob der Realitykosmos ihre neue Heimat werden kann.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.

Anzeige Anzeige

Imago Désirée Nick zu Gast in der NDR Talk Show