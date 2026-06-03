"Realitystar Academy": So kams zum Blowjob für Gigi Birofio

In der TV-Show "Die Realitystar Academy" sorgte ein intimer Moment zwischen Luigi "Gigi" Birofio (27) und Emily Polch für reichlich Gesprächsstoff. Jetzt verrät Emily, wie es überhaupt zu dem Blowjob vor laufenden Kameras kam. In der neuen Folge des RTL+-Podcasts "Total Reality Live" spricht die Realityteilnehmerin offen über die pikante Szene, die in der Sendung zu sehen ist. Laut Emily spielte ihre Freundin eine entscheidende Rolle, die sie in der Situation anspornte. "Jesse hat gesagt, blas ihm doch einen", verriet sie.

Auf die Nachfrage, ob Jesse ihr das tatsächlich so gesagt habe und sie es dann einfach getan habe, antwortete sie: "Ungefähr so war das, ja. Ich hatte in dem Moment dann einfach Bock und habe es gemacht." Die volle Tragweite ihres Handelns sei ihr erst danach bewusst geworden: "An dem Tag in der Folge war ich doch so am Spiegel und hab gelacht, weil mir in dem Moment klar geworden ist, was ich gemacht habe. Ich fand es lustig." Auf TikTok reagierten Fans weniger amüsiert auf die Enthüllung. Kommentare wie "Puh. Das ist außerordentlich unangenehm" oder "Schlimm, dass es so normalisiert wird fürs TV" häuften sich unter entsprechenden Clips.

Dass es in der "Realitystar Academy" heiß hergeht, zeichnete sich schon früh ab. Sam Dylan (35), der als Dozent an der Show beteiligt war, hatte bereits von wilden Szenen am Set berichtet und sich sichtlich überrascht gezeigt, wie freizügig es in dem Format zuging. "Diese Show, was ich so mitbekommen habe, kann teilweise eigentlich nur auf OnlyFans ausgestrahlt werden", behauptete der frühere Das große Promi-Büßen-Teilnehmer im Interview mit Promiflash.

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Imago Luigi Birofio beim "#CoupleChallenge"-Screening

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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Imago Sam Dylan beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln, 08.04.2026

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