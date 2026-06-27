"Realitystar Academy"-Champ Lilli will Flirt im Forsthaus

Frisch gekrönt und schon voller Vorfreude: Die Trash-TV-Neulinge Lilli und Jessica Zemer haben die erste Staffel Realitystar Academy gewonnen und sich damit eine Wildcard für die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany dieses Jahr gesichert. Im Podcast "trashkurs" haben die beiden jetzt ausgeplaudert, was Fans im Herbst von ihnen erwarten dürfen. Dabei machte Lilli gleich deutlich, was ihr bei der Besetzung des Forsthauses besonders wichtig ist: "Ich hätte einfach gerne hotte Jungs da."

Vor allem aber dürfte die Dynamik zwischen den beiden Gewinnerinnen für Zündstoff sorgen. Lilli und Jessica waren während ihrer gemeinsamen Sendung nämlich alles andere als ein Dreamteam. "Auch Jessica und ich hatten Differenzen in der Show, die wir aber meiner Meinung nach sehr erwachsen geklärt haben", resümierte Lilli. Seit dem Finale haben die beiden sich nicht mehr gesehen und kennen sich bislang nur vor laufenden Kameras. Auch am eigentlichen Spielprinzip des Forsthauses arbeiten sie sich noch ab. "Wir ziehen da als Team ein, es geht darum, dass wir als Team funktionieren müssen, wir sind keine Einzelkämpfer", stellte Jessica, die gemeinsam mit Germany Shore-Kandidatin Walentina Doronina (26) bei My Style Rocks zu sehen war, klar – und kündigte gleichzeitig an: "Es ist mir scheißegal, wer da drinnen ist. Ich lass mir von niemandem was sagen!" Lilli hingegen setzt eher auf Humor und Chaos: "Ich glaube, ich werde mir den Arsch ablachen. Wir beide haben absolut das Zeug zur Rampensau."

Jessica hat sich in der Vergangenheit ohnehin als Wirbelwind, der kein Blatt vor den Mund nimmt, erwiesen. So erklärte sie bereits offen, dass sie in der Academy gespürt habe, was Direktorin Désirée Nick (69) und die Produktion von ihr erwarteten – und dass sie als "Showgirl" genau das liefere. Dass sie auch den polarisierenden Gruppenchat der Realitystar-Academy-Teilnehmer eher gelassen betrachtet, passt da ins Bild. Im Interview mit "Total Reality Live" machte sie einmal mehr deutlich, dass es ihr egal ist, was andere von ihr denken: "Vielleicht scheiße ich das nächste Mal ins Bett, nicht nur spucken. Wer weiß, was ich mir einfallen lasse fürs 'Forsthaus'." Unabhängig davon, welche Ankündigung Realität wird: Trash-Fans dürfen jedenfalls gespannt sein.

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Instagram / lillipopppp "Realitystar Academy"-Gewinnerin Lilli sitzt am Wasser.

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Imago Jessica Zemer posiert beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen.

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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