Désirée Nick warnt: Das sind absolute No-Gos als Realitystar

Wer bei Désirée Nick (69) in der "Realitystar Academy" punkten will, sollte eines auf keinen Fall sein: langweilig. Die Schauspielerin und Comedienne eröffnet ab dem 16. April als Direktorin der neuen ProSieben-Show ihre ganz eigene Schule für angehende Realitystars – und im Promiflash-Interview hat sie nun klargemacht, was in ihrer Academy gar nicht geht. Wer andere kopiert oder nachahmt, hat bei ihr schlechte Karten: "Der Kardinalsfehler ist einmal Langeweile und das Kopieren und Nachäffen anderer. Dies führt in eine Sackgasse, denn der Zuschauer will Originale und nicht den Abklatsch anderer sehen", so Désirée.

Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. "Das Nachäffen haben nur jene nötig, die keine eigene Kreativität und Persönlichkeit besitzen, und das wird an meiner Akademie mit dem Rohrstock ausgetrieben. Wir verhängen harte Strafen, wenn die sechs goldenen Reality-Rules missachtet werden", erklärt die 69-Jährige gegenüber Promiflash. Und selbst wer authentisch ist, aber trotzdem nichts Interessantes zu bieten hat, könnte schnell vor der Tür stehen: "Schließlich geht es um Authentizität, aber was soll man machen, wenn jemand ein authentischer Langweiler ist? Da heißt es ganz schnell Kofferpacken." Gefragt, welche Fähigkeiten konkret gefragt sind, betont Désirée, dass echtes Entertainmenttalent nicht nach Schema F funktioniert: "Wenn man die große Kunst der Unterhaltung stichpunktartig abarbeiten könnte, würde ja die Magie fehlen."

In der Show wird Désirée dabei von einem prominenten Dozententeam unterstützt. Mit dabei sind unter anderem Reality-Veteranin Kader Loth (53), Sam Dylan (35) sowie Tara Tabitha (33) und Gigi Birofio (26) – allesamt bekannte Gesichter aus dem Reality-TV, die ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben sollen. Die Sendung läuft ab dem 16. April wöchentlich auf ProSieben.

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Joyn Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.