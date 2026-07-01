Nach Shitstorm: Désirée Nick teilt gegen ihre Kritiker aus

Désirée Nick (69) hat sich nach einem Shitstorm nicht etwa zurückgezogen, sondern schlägt zurück – und das mit harten Worten. Nachdem die TV-Persönlichkeit mit einem Instagram-Video, in dem sie der "Realitystar Academy"-Gewinnerin Jessica Zemer den Intimbereich streichelte, für massive Empörung gesorgt hatte, meldete sie sich nun erneut zu Wort. Statt das Feedback an sich heranzulassen, beleidigte sie ihre Kritiker direkt und machte ihnen in ihrer Story und in einem weiteren Post deutlich, was sie von ihrer Meinung hält.

In ihrer Instagram-Story verwies Désirée auf das Theaterstück "Die Vagina-Monologe", in dem sie vor Jahren als Gastkünstlerin aufgetreten war. Dazu schrieb sie: "Bildet euch, ihr Ignoranten! Pöbeln ohne kulturelle Bildung? Peinlich!" Auch in einem weiteren Instagram-Post wurde die Entertainerin noch deutlicher. Dort hieß es: "Wenn man kulturell 25 Jahre hinterherhinkt, ist das beschämend. Wenn man sich dann aber noch moralisch belehrend aufspielt, dokumentiert man die eigene Dummheit." Und es geht noch weiter: "Wer sich hier erhebt, weiß eben gar nix. Das ist der eigentliche Skandal: die Unbildung! Die Doppelmoral! (...)". Mit diesen Aussagen reagierte Désirée auf die vielen kritischen Stimmen in den sozialen Netzwerken, in denen ihr Verhalten als grenzüberschreitend bezeichnet worden war.

In dem Clip, den die 69-Jährige auf Instagram veröffentlicht hatte, rief sie Jessica zu sich, hielt ihr eine Standpauke über deren engen Strampelanzug und streichelte die junge Frau dabei sekundenlang sichtbar im Schritt. Viele Nutzer warfen Désirée in den sozialen Netzwerken vor, eine Grenze überschritten zu haben, und zeigten sich besorgt um Jessica. "Absolut übergriffig… Jessica schaut aus, als ob sie überfordert ist mit der Situation", schrieb ein User unter dem Posting.

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Imago Désirée Nick zu Gast in der NDR Talk Show

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Instagram / jessicazemer Désirée Nick und Jessica Zemer, Juni 2026

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