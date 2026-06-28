Netz tobt: Désirée Nick streichelt Jessica Zemer im Schritt

Désirée Nick (69) sorgt aktuell mit einem Clip für einen riesigen Aufschrei im Netz. In dem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, ruft die "Realitystar Academy"-Direktorin Gewinnerin Jessica Zemer zu sich und lässt eine derb inszenierte Standpauke folgen – inklusive Körperkontakt. Während Désirée mit strengem Ton über Jessicas engen Strampelanzug spricht und sie zum Nachsagen auffordert, dass sie "keine H*re" sei, streichelt sie ihre "Absolventin" sekundenlang deutlich sichtbar im Schritt. Genau diese Szene sorgt für massenhaft empörte Reaktionen, wie zahlreiche Kommentare unter dem Posting zeigen.

Im Clip schlüpft Désirée in ihre strenge Internatsdirektorinnen-Rolle und erklärt Jessica, sie sei nach Berlin gereist, damit sie von ihr "Absolution" für ihren Auftritt bei Forsthaus Rampensau bekomme. Sie bemängelt Jessicas hautengen Einteiler, in dem sich ihrer Meinung nach "die Scham abzeichnet", und streichelt ihr dabei den Intimbereich. Im Netz herrscht deshalb großes Entsetzen: Nutzer schreiben unter anderem "Ich dachte immer Frau Nick hat Klasse, aber anscheinend kommt sie auch nur aus der Gosse" oder "Oh Gott, ist das primitiv". Ein weiterer User fragt sich: "Dürfen jetzt sämtliche Moderatoren beziehungsweise Direktoren anderen Teilnehmern in den Schritt fassen?" Andere sehen das lockerer und sprechen von "Entertainment" oder einer "gezielten Provokation". In ihrer eigenen Story reagierte Désirée mittlerweile mit den Worten: "Für alle, die sich aufregen, dass ich den Schoß einer Absolventin würdige! Ist die Jugend wirklich so spießig? Ich dachte, Performance-Art ist eindeutig erkennbar? Lest nach bei Satire! Aber danke für 1.000 neue Follower!"

Jessica ist durch die "Realitystar Academy" erst vor Kurzem einem größeren Publikum bekannt geworden: Zusammen mit Siegerin Lilli setzte sie sich im Finale durch und holte sich den begehrten Titel. In der Show schlüpfte Désirée in die Rolle einer strengen Schuldirektorin, die Reality-TV-Nachwuchs ausbildet und am Ende selbst die Entscheidung trifft, wer das Format gewinnt. Jessica überzeugte dabei nicht nur mit ihrer Persönlichkeit, sondern auch damit, dass sie verletzliche Seiten zeigte und ihre Geschichte mit dem Publikum teilte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicazemer "Realitystar Academy"-Direktorin Désirée Nick und Gewinnerin Jessica Zemer

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicazemer Désirée Nick und Jessica Zemer, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Jessica Zemer posiert beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen.