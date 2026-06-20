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Ab ins Forsthaus: Sie gewinnen die "Realitystar Academy"
Ab ins Forsthaus: Sie gewinnen die "Realitystar Academy"Joyn/Marc RehbeckZur Bildergalerie

Ab ins Forsthaus: Sie gewinnen die "Realitystar Academy"

- Jannike Wacker
Lesezeit: 2 min
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Sie sind offiziell die Realitystars von morgen. In der Realitystar Academy machte sich Désirée Nick (69) mit Unterstützung etablierter Realitystars daran, den Nachwuchs auszubilden. Jetzt ist die Show mit einem nervenaufreibenden Finale zu Ende gegangen und hat ihre beiden Siegerinnen gefunden. Die Kandidaten mussten sich den Platz im Finale erkämpfen, aber am Ende traf Désirée die letzte Entscheidung. Als erste Gewinnerin wählt sie Lilli, die mit ihrer quirligen und lauten Art für ordentlich Theater in der Akademie sorgte. Die zweite Wahl fällt auf Jessica. Sie eckte ebenfalls ab und zu an, zeigte dabei aber genau wie Lilli immer Persönlichkeit. Weil die beiden aber nicht nur Stress machten, sondern auch verletzliche Seiten zeigten und ihre Geschichten teilten, waren sie für die Direktoren die perfekte Wahl.

"Du hast deinen Stil durchgesetzt, du hast gesiegt mit Talent und mit Esprit, deshalb erhältst du die Wildcard für die etablierte Reality-TV-Show – du bist dabei im Forsthaus Rampensau", begründet Désirée, warum ihre Wahl zunächst auf Lilli fiel. Auch für Jessica findet die 69-Jährige nur lobende Worte: "Jessica, auch du bist für mich bereits jetzt ein Realitystar und auch du erhältst damit die Wild Card für das 'Forsthaus Rampensau'." Für die beiden geht es als Duo jetzt als Nächstes ins Forsthaus. Dort treffen sie dann auf Stars der Szene, die schon jahrelange Erfahrung mit TV-Shows haben. Vielleicht ist das für Lilli und Jessica der Start in eine ebenso erfolgreiche Reality-Karriere.

In der "Realitystar Academy" konnten die Neulinge von Profis wie Cecilia Asoro (30), Tara Tabitha (33), Kader Loth (53), Sam Dylan (35) und Gigi Birofio (27) lernen. Aber auch Désirée, die selbst schon an einigen Shows mitgewirkt hat, hatte ein paar wichtige Ratschläge für die potenziellen Realitystars. "Ich hoffe, meine Protagonisten lernen erstmal, der größte Fan von sich selbst zu werden", erklärte sie gegenüber Bild. Wichtig seien Wiedererkennungswert und Persönlichkeit. Allerdings hatten nicht nur Lilli und Jessica Potenzial, denn auch andere Schüler haben schon einen Platz in einer Realityshow. Melissa Hofman sorgte in der Sendung für so viel Unruhe, dass sie in der kommenden Staffel Das große Promi-Büßen dabei ist.

Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler
Joyn/Marc Rehbeck
Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler
Lilli, "Realitystar Academy"-Gewinnerin
Instagram / lillipopppp
Lilli, "Realitystar Academy"-Gewinnerin
Jessica Zemer, Gewinnerin der "Realitystar Acadmey"
Instagram / jessicazemer
Jessica Zemer, Gewinnerin der "Realitystar Acadmey"
Findet ihr, Lilli und Jessica haben verdient gewonnen?
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