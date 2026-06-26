Kaum wiederzuerkennen: Julia Roberts' Sohn überragt sie

Julia Roberts (58) und ihr ältester Sohn Phinnaeus Moder sind gemeinsam durch die Straßen von New York City geschlendert – und die neuen Fotos des Duos, die der Daily Mail vorliegen, haben für Staunen gesorgt. Der 21-Jährige überragt seine berühmte Mutter dabei deutlich, was ihn kaum wiederzuerkennen lässt. Entspannt gekleidet und in ein Gespräch vertieft, genossen die beiden offenbar ihre gemeinsame Zeit in Manhattan. Solche öffentlichen Mutter-Sohn-Momente sind eher selten, weshalb die Bilder besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.

Phinnaeus und seine Mutter wirkten auf den Fotos völlig entspannt, während sie durch die Straßen der Stadt liefen. Es handelt sich um einen der wenigen öffentlichen Auftritte, bei denen die Schauspielerin mit ihrem ältesten Kind gesehen wird. Weder die Zwillingsschwester Hazel wurde bei dem Ausflug gemeinsam mit der Familie fotografiert, noch gab es Hinweise darauf, dass weitere Familienmitglieder dabei waren.

Julia Roberts ist seit 2002 mit Kameramann Danny Moder (57) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus sowie den jüngsten Sohn Henry. Erst kürzlich war Julia gemeinsam mit Henry und Hazel in New York gesichtet worden – damals anlässlich von Henrys 19. Geburtstag im West Village. Phinnaeus war bei jenem Ausflug nicht dabei gewesen, was den jüngsten gemeinsamen Stadtbummel der Schauspielerin mit ihm zu einem besonders seltenen Anblick macht.

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Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

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Getty Images Julia Roberts im März 2024 in Los Angeles

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Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022