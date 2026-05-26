Julia Roberts' Geheimprojekt: Kino-Comeback mit Spannung

Julia Roberts (58) kehrt mit einem spannenden neuen Projekt auf die Kinoleinwand zurück. Die Oscarpreisträgerin übernimmt die Hauptrolle in "Home Economics", einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Katy Hays. Wie das Branchenmagazin Deadline exklusiv berichtet, wird Julia dabei nicht nur als Schauspielerin zu sehen sein, sondern auch als Produzentin hinter den Kulissen mitwirken. Der Film soll voraussichtlich im Jahr 2027 erscheinen.

Über den genauen Inhalt von "Home Economics" ist bislang so gut wie nichts bekannt – die Story bleibt vorerst unter Verschluss. Nicht mal ein offizieller Erscheinungstermin für den Roman selbst steht fest. Das Buch hatte im Vorfeld allerdings bereits für großes Aufsehen gesorgt und war Gegenstand einer heiß umkämpften Auktion. Auch wer Regie führen wird, ist bislang noch offen. Autorin Katy Hays wird jedoch selbst das Drehbuch zum Film schreiben.

Dass die Wahl auf Hays fiel, kommt nicht von ungefähr: Die Schriftstellerin gilt als eine der gefragtesten Stimmen im sogenannten "Dark Academia"-Genre, einem Thriller-Subgenre, das häufig an Elite-Internaten oder renommierten Universitäten angesiedelt ist und Themen wie Geheimnisse, Obsessionen und psychologische Abhängigkeiten miteinander verknüpft. Bereits 2022 landete Hays mit ihrem Roman "The Cloisters" einen Bestseller. Für Julia ist es übrigens nicht die erste Romanverfilmung – die Schauspielerin hat in diesem Bereich bereits reichlich Erfahrung, etwa durch Filme wie "Eat Pray Love" oder "Wunder".

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Getty Images Julia Robert 2025

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Getty Images Julia Roberts feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Erin Brockovich" bei den Academy Awards 2001 in Los Angeles

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Instagram / juliaroberts Julia Roberts ohne Make-Up