Emma Roberts Hochzeit: Darum fehlte Vater Eric Roberts

Emma Roberts (35) hat geheiratet! Die Schauspielerin gab ihrem Partner Cody John am vergangenen Samstag bei einer privaten Zeremonie im US-Bundesstaat Idaho das Jawort. Ihr fünfjähriger Sohn Rhodes, den sie mit ihrem Ex Garrett Hedlund (41) hat, führte sie zum Altar. Laut dem Magazin Vogue trug Emma dabei ein fließendes, maßgeschneidertes Kleid aus Seidenchiffon von Monique Lhuillier, kombiniert mit einem transparenten Schal und einem langen weißen Schleier. Zu den Hochzeitsgästen zählten Emmas Tante Julia Roberts (58) und deren Ehemann Danny Moder (57) sowie Stars wie Ashley Benson (36), Demi Moore und Kristen Stewart (36). Auffällig abwesend war jedoch Emmas Vater Eric Roberts.

Eric meldete sich nach der Hochzeit gegenüber Page Six zu Wort und erklärte, warum er nicht dabei war: "Ich liebe meine Tochter, das tat ich immer und werde es immer tun", sagte er. "Es ist absolut wunderbar für sie, so zu feiern, wie sie möchte, mit wem sie möchte." Mehr hatte sein Sprecher gegenüber Entertainment Weekly dazu nicht hinzuzufügen. Emmas Mutter Kelly Cunningham war hingegen bei der Feier dabei.

Das Verhältnis zwischen Emma und ihrem Vater gilt seit Jahren als angespannt. Eric sprach in einem Interview mit dem Podcast "Really Famous" im April offen über seine Rolle als Vater und gab zu, in Emmas frühen Jahren "ein Wrack" gewesen zu sein. "Ich war emotional nicht verlässlich, in keinster Weise – aber ich übernehme die volle Verantwortung dafür", sagte er. Auch zu seiner Schwester Julia soll Eric ein distanziertes Verhältnis haben, was er jedoch bestritt. Gegenüber dem Podcast "It Happened in Hollywood" vom The Hollywood Reporter betonte er: "Das war nie wahr. Wir verstehen uns. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, wie alle Menschen, aber wir mögen und respektieren uns sehr."

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Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

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Instagram / emmaroberts Schauspieler Cody John und Emma Roberts, Februar 2025

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Getty Images Emma Roberts mit ihrer Tante Julia Roberts