Kein Zoff: Eric über "wunderbare" Schwester Julia Roberts

Eric Roberts hat in einem Podcast-Auftritt mit Gerüchten über einen anhaltenden Zwist mit seiner Schwester Julia Roberts (58) aufgeräumt. Gegenüber The Hollywood Reporter machte der 69-jährige Schauspieler deutlich, dass er und Julia sich gut verstehen – und dass es nie wirklich anders war. "Das stimmt nicht – es war nie wahr. Wir sind in Ordnung", erklärte Eric und betonte: "Wir haben Meinungsverschiedenheiten, wie Menschen das eben tun, aber wir mögen und respektieren uns sehr." Der Schauspieler schwärmte zudem von seinen Gefühlen für seine berühmte Schwester.

Eric erklärte außerdem, warum er und Julia in der Öffentlichkeit so selten übereinander sprechen: Die beiden würden häufig in eine Art "Wettbewerb" gestellt, obwohl sie nie für dieselben Rollen in Frage gekommen seien und damit nie wirklich miteinander konkurrierten. Kleinere Unstimmigkeiten gebe es zwar ab und zu, doch nichts Ernsthaftes. "Die einzigen Probleme, die wir haben, sind so alltägliche Meinungsverschiedenheiten über irgendetwas, aber das ist keine große Sache", sagte er. "Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, ein wunderbarer Mensch. Ich denke, sie ist sogar eine wunderbare Mutter – das ist der schwerste Job überhaupt. Sie ist einfach eine coole Frau, und ich mag sie."

Die Aussagen kommen nicht ohne Vorgeschichte: Rund acht Jahre zuvor hatte Eric gegenüber Vanity Fair behauptet, ohne ihn gäbe es Julia und auch seine Tochter Emma Roberts (35) nicht als Schauspielerinnen und Promis. Diese Worte bereute er später öffentlich. In seinen Memoiren "Runaway Train: Or, The Story of My Life So Far", die im September 2024 erschienen, entschuldigte er sich direkt bei Julia für diese Aussagen. "Das ist nicht nur unglücklich, sondern auch unwahr", schrieb er dort über seine früheren Kommentare und bezeichnete sie als "idiotisch". Eric und Julia wuchsen gemeinsam mit ihrer Schwester Lisa in Smyrna, Tennessee auf – ihre Eltern betrieben dort eine Schauspielschule für Kinder.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Eric Roberts, Schauspieler, Rechts: Julia Robert 2025

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Getty Images Julia Robert 2025

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Julia Roberts, 2019