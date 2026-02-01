Julia Roberts teilt seltene Liebesbotschaft für Mann Danny

Am Samstag feierte Danny Moder (57), der Ehemann von "Pretty Woman"-Star Julia Roberts (58), Geburtstag – und die Schauspielerin nutzte den Anlass, um öffentlich ihre Zuneigung zu zeigen. Auf Instagram postete sie ein inniges Foto, das das Paar in einer herzlichen Umarmung zeigt, während Danny liebevoll seine Hand auf Julias Kopf legt. Dazu schrieb die Leinwandschönheit: "Mein Lieblingstag. Mein Lieblingsmann."

Julia und Danny hatten sich 2001 am Set des Films "The Mexican" kennengelernt, ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. Seit 2002 sind die Schauspielerin und der Kameramann verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus, beide 21 Jahre alt, und Sohn Henry, der 18 ist. Erst kürzlich sorgten die beiden für Aufmerksamkeit, als sie zusammen bei den Golden Globes 2026 über den roten Teppich liefen, wo Julia für ihre Rolle in "After the Hunt" nominiert war – ein seltener gemeinsamer Auftritt, da das Paar sein Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.

Trotz ihrer Diskretion spricht Julia in Interviews immer wieder liebevoll über Danny. Im Gespräch mit der US-Sendung "Today" nannte sie ihn "den Anker" der Familie und schwärmte, es beginne "alles mit Danny Moder". Er sei "unser Mensch und auf die schönste Art der Kapitän unseres Schiffs". In der Vergangenheit erzählte die Schauspielerin außerdem, dass sie und ihr Mann ein Faible für handgeschriebene Briefe haben und Julia bis heute den ersten Brief aufbewahrt, den Danny ihr geschrieben hat. Die nun veröffentlichte Geburtstagsbotschaft reiht sich in eine Reihe kleiner Gesten ein, mit denen die Mutter von drei Kindern immer wieder zeigt, wie wichtig ihr diese langjährige Partnerschaft ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. am 04. Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und Danny Moder

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder in Santa Monica