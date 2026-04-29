Runaway Brides und Co.: Diese Stars trauten sich doch nicht

Es hätte eine der glamourösesten Hochzeiten Hollywoods werden sollen – doch daraus wurde nichts: Im Juni 1991 planten Julia Roberts (58) und Kiefer Sutherland (59), auf der Soundstage des Filmstudios 20th Century Fox zu heiraten. Gerade einmal drei Tage vor dem großen Datum sagte Julia die Feier jedoch ab. Noch spektakulärer: Ausgerechnet an dem Tag, an dem sie eigentlich hätte Ja sagen sollen, wurde die Schauspielerin beim Mittagessen mit Jason Patric gesichtet – Kiefers bestem Freund, der auch als Trauzeuge vorgesehen war. Kurz danach wurden Julia und Jason tatsächlich ein Paar, wie BuzzFeed berichtet. Ben Affleck (53) und Jennifer Lopez (56), aka "Bennifer", zählten in den 2000er Jahren als das absolute Promipaar. 2003 wollten sie heiraten, sagten die Hochzeit jedoch wenige Tage vor dem Termin ab. Laut Ben hatte dies mit der "enormen öffentlichen Aufmerksamkeit" zu tun, der ihre Beziehung ausgesetzt war. 2004 kam die Trennung, bevor sie sich im Jahr 2021 wieder versöhnten – dies kam einer kleinen Sensation gleich. 2022 dann endlich: Die Hochzeit. 2024 folgte dann schließlich doch die Scheidung.

Liam Hemsworth (36) und Miley Cyrus (33) wollten Mitte 2013 in Australien heiraten, im April verschoben sie die Hochzeit dann. Im September gaben sie bekannt, dass sie ihre Verlobung gelöst haben. Miley war damals 20 Jahre alt und Liam 23. Das Paar kam zwischen Ende 2015/Anfang 2016 wieder zusammen und schien erneut verlobt zu sein. Im Dezember 2018 heirateten sie dann doch noch, trennten sich jedoch 2019 endgültig. 2011 wollte die damals 25-jährige Crystal Harris (40) den damals 85-jährigen Hugh Hefner (†91) heiraten, doch nur wenige Tage vor der geplanten Hochzeit "überlegte sie es sich anders" und die Hochzeit platzte. Hugh Hefner ließ daraufhin alle Exemplare der anlässlichen "Playboy"-Magazin-Ausgabe mit Crystal auf dem Cover mit dem Aufkleber "Runaway Bride" bekleben. In den Monaten danach sagte Hugh, er sei vielleicht "einer Kugel entgangen" und Crystal erklärte, sie sei "von Hef nicht angetan". Im Juni 2012 kamen die beiden dann tatsächlich wieder zusammen und heirateten im Dezember desselben Jahres. Sie blieben bis zu Hughs Tod im Jahr 2017 zusammen.

BuzzFeed berichtet über weitere Paare, wie Orlando Bloom (49) und Katy Perry (41) oder Usher (47) und Tameka Foster (55). Für Julia Roberts war die Liaison mit Kiefer übrigens nicht die erste verlobte Beziehung, die in die Brüche gegangen war. Bevor sie mit dem Schauspieler zusammenkam, war sie bereits mit Dylan McDermott verlobt gewesen – und hatte diese Verlobung aufgelöst, um mit Kiefer zusammen zu sein. Nach all den Turbulenzen um Hochzeiten, Absagen und kurze Romanzen fand die Schauspielerin schließlich ihr privates Glück: Seit 2002 ist sie mit dem Kameramann Daniel Moder verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

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Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im April 2019

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Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Harris