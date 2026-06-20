Groß geworden: Julia Roberts' Sohn Henry (19) überragt sie

Julia Roberts (58) hat in New York City einen seltenen öffentlichen Familienauftritt hingelegt. Ein Foto, das Hello! vorliegt, zeigt, wie die Schauspielerin am Freitag gemeinsam mit zwei ihrer drei Kinder vor dem historischen Jane Hotel im West Village gesichtet worden ist. Anlass war der 19. Geburtstag ihres jüngsten Sohnes Henry Moder, der beim Ausflug auffallend groß neben seiner berühmten Mutter wirkte. Auch Tochter Hazel Moder (21) war mit dabei und schaute entspannt zu. Julias Ehemann Danny Moder (57) sowie Hazels Zwillingsbruder Phinnaeus waren nicht mit von der Partie. Ebenfalls dabei war der Hairstylist der Schauspielerin, Serge Normant.

Julia erschien elegant in einem schwarzen Blazer, kombiniert mit einer Perlenkette, Brille und einer großen grün-schwarzen Handtasche. Henry dagegen wählte einen lässigen Look mit schwarzem Oberteil, blauen Jeans und schwarzen Boots. Hazel trug laut Berichten ein elfenbeinfarbenes Cardigan mit Jeans. Das Geburtstagskind ist aktuell Student am Pratt Institute in Manhattan. Schwester Hazel ist extra aus Irland angereist, wo sie am Trinity College Dublin studiert. Bruder Phinnaeus besucht die University of California in Berkeley.

Julia gilt als eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods und hält ihr Privatleben seit Jahrzehnten konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber ihrem alten Freund George Clooney (65) sprach sie in der Erstausgabe des Magazins 72 Magazine offen über ihre Erziehungsprinzipien. "Danny und ich wären von einigen sicher als die strengeren Eltern bezeichnet worden. Nicht dass wir das Gesetz diktieren, aber das sind die Regeln und die ändern sich nicht", erklärte sie dort. Außerdem betonte die Mutter: "Das schafft die Stabilität, die es ihnen dann ermöglicht, sich sicher zu fühlen, weil es diese feste Welt aus Liebe und Sicherheit gibt, die bedingungslos existiert." Julia und Danny lernten sich 2000 bei den Dreharbeiten zum Film "The Mexican" kennen und heirateten im Juli 2002. Die Zwillinge Hazel und Phinnaeus wurden im November 2004 geboren, Henry folgte im Juni 2007.

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Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

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Instagram / juliaroberts Throwback-Foto von Julia Roberts und ihrem Sohn Henry

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Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022

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