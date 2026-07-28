Seltener Moment: Julia Roberts mit Tochter Hazel unterwegs

Julia Roberts (58) wurde jetzt gemeinsam mit ihrer Tochter Hazel in Sun Valley, Idaho, gesichtet – und das Duo zog dabei alle Blicke auf sich. Die beiden schlenderten entspannt durch den beliebten Ferienort und wirkten dabei wie aus dem gleichen Guss: Hazel, die kürzlich ihren 21. Geburtstag gefeiert hat, sieht ihrer berühmten Mutter zum Verwechseln ähnlich. Wie Fotos, die dem Magazin Hello vorliegen, zeigen, setzten beide bei dem Ausflug auf lässig-elegante, komplett schwarze Looks. Julia trug ein knielanges schwarzes Hemdkleid mit langen Ärmeln, dazu Flip-Flops, eine übergroße eckige Sonnenbrille und eine helle Clutch. Hazel kombinierte einen schwarzen Cardigan über einem schwarzen T-Shirt mit schwarz-weiß karierten Caprihosen und dunklen Ballerinas – ebenfalls mit Sonnenbrille.

Der gemeinsame Ausflug fand nur wenige Tage nach einer besonderen Familienfeier statt: Julias Nichte Emma Roberts (35) heiratete ihren langjährigen Partner Cody John in einer intimen Zeremonie – ebenfalls in Sun Valley. Emma ist die Tochter von Julias Bruder, dem Schauspieler Eric Roberts. Sun Valley wurde damit quasi zur Bühne für ein echtes Roberts-Familientreffen. Julia war bei der Hochzeit zugegen, bevor sie sich mit Hazel zu dem gemeinsamen Spaziergang aufmachte.

Julia teilt Hazel mit ihrem Ehemann Danny Moder (57), den sie 2002 geheiratet hat. Am Set des Films "The Mexican" lernten sich die beiden kennen. Neben Hazel haben die beiden noch deren Zwillingsbruder Phinnaeus sowie Sohn Henry. Zuletzt war Hazel gemeinsam mit Henry und Julia in New York City gesichtet worden, anlässlich von Henrys Geburtstag. Öffentliche Auftritte von Hazel sind dennoch eine Seltenheit, denn trotz ihrer eigenen Bekanntheit hält Julia das Leben ihrer Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Julia Roberts bei den 50th Cesar Film Awards in Paris 2025

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Getty Images Julia und Emma Roberts

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Getty Images Julia Roberts bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills