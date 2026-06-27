Christina Hänni rührt ihren Luca mit Liebes-Post zu Tränen

Einfach so, ohne besonderen Anlass, hat Christina Hänni (36) ihrem Ehemann Luca Hänni (31) auf Instagram eine herzerwärmende Liebeserklärung gewidmet. Die Tänzerin postete ein gemeinsames Selfie der beiden und schrieb dazu: "Mein Lieblingsort bist du." Doch damit nicht genug: "Hiermit will ich dir sagen, dass jeder Tag mit dir besonders ist, jeder Moment unbezahlbar und, egal was das Leben uns entgegenwirft, du mein liebster Mensch auf der Welt bist," schwärmte Christina in ihrer Bildunterschrift. Den Post schloss sie mit den Worten "Ti amo, mis Schatzeli" ab.

Auch die gemeinsame Tochter des Paares findet in Christinas emotionalen Zeilen ihren Platz: "Wenn ich unsere Tochter sehe, sehe ich nur immer mehr von dir und mein Herz zerspringt, dass sich Liebe auf diese Weise doppeln kann", schrieb die Tänzerin. Luca ließ die rührenden Worte nicht unbeantwortet. Er repostete den Beitrag in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Danke dir, Schatz, für die schönen Worte. Lieb dich." Auch die Fans des Paares zeigten sich bewegt. "Eine wunderschöne Liebeserklärung. Tolles Paar, ich mag euch", kommentierte eine Followerin. Ein anderer Fan schrieb: "Besser hätte man es nicht zum Ausdruck bringen können, Christina."

Kennengelernt haben sich Christina und Luca im Frühjahr 2020 bei der RTL-Show "Let's Dance", wo sie gemeinsam tanzten und am Ende den dritten Platz belegten. Wenige Monate nach dem Finale machten sie ihre Liebe öffentlich. Christina zog für Luca von Deutschland in die Schweiz; im Januar 2022 folgte die Verlobung. Im August 2023 heiratete das Paar schließlich in einer romantischen Zeremonie im italienischen Piemont. Seit Juni 2024 sind die beiden stolze Eltern einer gemeinsamen Tochter.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni macht ein Selfie

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https://www.instagram.com/p/DaAuHLmDYBy/?img_index=1 Christina Hänni macht ihrem Luca eine Liebeserklärung bei Instagram

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Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Tochter im Camping-Urlaub