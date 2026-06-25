Nach Italien-Trip: Luca Hänni vermisst echtes Camper-Feeling

Luca (31) und Christina Hänni (36) haben sich für ihre diesjährigen XXL-Familienferien etwas Besonderes gegönnt: Statt wie gewohnt mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein, reiste das 13-köpfige Grüppchen nach Italien – genauer gesagt auf den Camping Marina di Venezia, einen der größten Campingplätze Europas. Übernachtet wurde diesmal in einem Bungalow mit privatem Innenhof, gut ausgestatteter Küche und allem Komfort. Wie die beiden jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast "Don't Worry Be Hänni" verrieten, war die Unterkunft zwar schön – doch am Ende fehlte ihnen trotzdem etwas Entscheidendes.

Denn obwohl die Küche im Bungalow bestens ausgestattet war, vermisste Luca das typische Camperleben. "Ich habe im Camper immer so gerne draußen gekocht. So dieses heimelige, kuschelige Für-sich-was-Kochen und so", erklärte er im Podcast. Letztendlich verhielten sie sich eher wie in einem Hotel als wie echte Camper. Christina brachte dieses Gefühl treffend auf den Punkt: "Nicht Fisch, nicht Fleisch." Für die Zukunft haben die beiden deshalb eine klare Konsequenz gezogen: Entweder Ferien im Hotel "mit allen Annehmlichkeiten" – oder ein richtiger Campingtrip, der dann auch wirklich als solcher durchgezogen wird.

Trotzdem hatte der Aufenthalt auf dem Camping Marina di Venezia auch seine Highlights. Der weitläufige Campingplatz punktete mit mehreren Restaurants, Bars, einem Supermarkt, einer Apotheke sowie einer Schwimmbadwelt mit Rutschen und einem gepflegten Strand. Besonders positiv überraschte die beiden die entspannte Stimmung unter den Campingbesuchern. Christina schwärmte im Podcast von der freundlichen Community: "Man hat das Gefühl, es ist nicht wichtig, ob du eine Million oder drei Millionen oder zwei Franken auf dem Konto hast. Das fragt dort niemand, das interessiert niemanden." Und auch die wenigen Fans, die das Paar erkannten, hätten sich stets diskret verhalten – sie seien immer "super freundlich" gewesen und hätten die beiden nicht lange aufgehalten.

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IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni posiert

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Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Tochter im Camping-Urlaub