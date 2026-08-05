Christina Hänni: Tochter sorgt in der Kita für Staunen

Christina Hänni (36) ist gerade mittendrin in einem aufregenden neuen Kapitel als Mama: Ihre kleine Tochter, die im März zwei Jahre alt geworden ist, macht gerade ihre ersten Schritte in der Kita. In einem aktuellen Instagram-Video berichtete die Tänzerin von der Eingewöhnungsphase – und verriet dabei eine Charaktereigenschaft ihrer Kleinen, die im Gruppenalltag für Aufsehen sorgt. Denn die Zweijährige ist eine echte Quasselstrippe. Sie redet laut Christina bereits in ganzen Sätzen und überfordert damit so manches Gleichaltrige in der Kita.

Wie die Tänzerin in ihrem Update erzählt, läuft die Eingewöhnung bisher richtig gut: "Es macht aber viel Spaß, es läuft unfassbar gut", sagt Christina in dem Clip. Am Tag zwei der Eingewöhnungsphase sei die Stimmung weiterhin bestens. Gleichzeitig ist ihr aufgefallen, dass ihre Tochter sprachlich weit fortgeschritten ist: "Sie quatscht die anderen Kinder extrem zu", so Christina. "Unsere Kleine kann für ihr Alter sehr, sehr, sehr viel reden und voll in ganzen Sätzen sprechen – und das können andere Kinder in ihrem Alter gar nicht unbedingt", erklärt sie weiter. Weil die anderen Kinder ihr schlicht nicht antworten können, fängt die Kleine kurzerhand an, ihnen zu erklären, wie es läuft.

Die stolze Mama ist deshalb "sehr gespannt, ob sie doch in der Gruppe bleibt, oder nicht" – das Wichtigste sei aber, dass ihre Tochter Spaß habe. Christina und ihr Mann Luca Hänni (31) halten über ihre Tochter generell sehr bedeckt: Weder ihr Name noch ihr genaues Geburtsdatum sind öffentlich bekannt, und auch in den sozialen Medien ist das Gesicht des Kindes nicht zu sehen. Das Paar heiratete 2022 und wurde im selben Jahr erstmals Eltern. Luca ist vor allem als Sänger bekannt, der 2012 Deutschland sucht den Superstar gewann, während Christina als professionelle Tänzerin unter anderem jahrelang bei der Tanzshow Let's Dance auf dem Parkett stand.

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Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

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Instagram / lucahaenni1 Christina Hänni mit ihrer Tochter, September 2025

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Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Tochter im Camping-Urlaub